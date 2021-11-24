Кто не попадет в больницу с коронавирусом: ответ врача
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Доктор убежден, что минимум три группы людей не будут болеть ковидом тяжело
Невзирая на то, что коронавирус штамма "Дельта" известен своим быстрым распространением и зачастую протекает в более тяжелой форме, чем "предшественники", на сегодняшний день можно говорить о группах людей, у которых практически нет шансов попасть в больницу с осложнениями.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Среди них, по словам главврача одной из клиник Львова Тараса Жиравецкого:
- Те, кто уже переболел коронавирусом и имеет высокий титр нейтрализующих антител (можно узнать благодаря анализу на антитела IgG).
- Здоровые дети без сопутствующих болезней.
- Молодые люди, у которых нет хронических болезней и которые ведут активный и здоровый образ жизни.
Жиравецкий уточняет, что его мнение основано на собственных наблюдениях и анализе международных исследований.
Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).
Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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