Укр

Кто не попадет в больницу с коронавирусом: ответ врача

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1176
Многие украинцы лечатся от коронавируса на дому Новость обновлена 24 ноября 2021, 17:01
Многие украинцы лечатся от коронавируса на дому

Доктор убежден, что минимум три группы людей не будут болеть ковидом тяжело

Невзирая на то, что коронавирус штамма "Дельта" известен своим быстрым распространением и зачастую протекает в более тяжелой форме, чем "предшественники", на сегодняшний день можно говорить о группах людей, у которых практически нет шансов попасть в больницу с осложнениями.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Среди них, по словам главврача одной из клиник Львова Тараса Жиравецкого:

  • Те, кто уже переболел коронавирусом и имеет высокий титр нейтрализующих антител (можно узнать благодаря анализу на антитела IgG).
  • Здоровые дети без сопутствующих болезней.
  • Молодые люди, у которых нет хронических болезней и которые ведут активный и здоровый образ жизни. 

Жиравецкий уточняет, что его мнение основано на собственных наблюдениях и анализе международных исследований.

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Больница #Госпитализация #Коронавирус #Тарас Жиравецкий
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Народный депутат Николай Тищенко
В «Слуге народа» не определились с новым главой КГГА, но это точно не Тищенко — источники
Дата публикации
Категория
Кабмин
Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)
Дата публикации
Категория
Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова
"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности