Кто не попадет в больницу с коронавирусом: ответ врача

Доктор убежден, что минимум три группы людей не будут болеть ковидом тяжело

Невзирая на то, что коронавирус штамма "Дельта" известен своим быстрым распространением и зачастую протекает в более тяжелой форме, чем "предшественники", на сегодняшний день можно говорить о группах людей, у которых практически нет шансов попасть в больницу с осложнениями.

Среди них, по словам главврача одной из клиник Львова Тараса Жиравецкого:

Те, кто уже переболел коронавирусом и имеет высокий титр нейтрализующих антител (можно узнать благодаря анализу на антитела IgG).

Здоровые дети без сопутствующих болезней.

Молодые люди, у которых нет хронических болезней и которые ведут активный и здоровый образ жизни.

Жиравецкий уточняет, что его мнение основано на собственных наблюдениях и анализе международных исследований.

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Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

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