Кремль в огне стал причиной настоящего переполоха в соцсетях: что произошло

Речь идет о картине с изображением башни Московского Кремля в огне

На просторах интернета набирает популярность фотография с девочкой, держащей в руках картину с Московским Кремлем в огне. Желающих приобрести холст с каждым днем становится все больше.

Кадром поделился общественный деятель и волонтер Роман Синицын на своей странице в Twitter.

На фото маленькая девочка лет 5-6 держит в руках картину с горящей башней Московского Кремля. При этом ребенок улыбается. Ее уже назвали победительницей конкурса "Лучший детский рисунок" и засыпали кучей комплиментов.

За сутки это сообщение в Twitter набрало три тысячи отметок "Мне нравится" и попало на страницы запрещенной в Украине российской социальной сети "Одноклассники". Как написал Роман Синицын, после этого фотографию точно покажут по провластным каналам РФ.

Пользователи сети также предрекли очень скорую и бурную реакцию как жителей РФ, так и провластных СМИ. А сама картина большинству украинцев понравилась, о чем говорят комментарии.

Конечно же, не обошлось и без другой позиции. Некоторые писали, что девочка еще слишком мала, чтобы такое рисовать, и что ее родители неправильно учат. Впрочем, из ряда откровенно оскорбительных комментариев не трудно догадаться, что реакция на Московский Кремль в огне была у жителей государства, где он расположен.

Стоит отметить, что авторство картины принадлежит совсем не маленькой девочке, а художнице из Харькова Дарье Головниной. Кстати, после появления вышеупомянутой фотографии с девочкой на просторах интернета у художницы на эту картину возник настоящий ажиотаж.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в РФ не смогли пройти мимо флешмоба украинцев, везде певших повстанческую песню "Отец наш Бандера, Украина — мать". Народный хит раздался даже в Верховной Раде.