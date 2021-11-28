Кремль у вогні став причиною справжнього переполоху у соцмережах: що сталося

Мова йде про картину із зображенням вежі Московського Кремля у вогні

На просторах інтернету набирає популярності фотографія з дівчинкою, яка тримає в руках картину з Московським Кремлем у вогні. Охочих придбати полотно з кожним днем стає все більше.

Кадром з дівчинкою поділився громадський діяч та волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Twitter.

На фото — маленька дівчинка років 5-6 тримає у руках картину з палаючою вежею Московського Кремля. При цьому дитина посміхається. Її вже назвали переможницею конкурсу "Кращий дитячий малюнок" і засипали купою компліментів.

За добу цей допис у Twitter набрав три тисячі вподобань та потрапив на сторінки забороненою в Україні російської соціальної мережі "Одноклассники". Як написав Роман Сініцин, після цього фотографію точно покажуть на провладних каналах РФ.

Користувачі мережі також передрекли дуже швидку і бурхливу реакцію як жителів РФ, так і провладних ЗМІ. А сама картина більшості українцям сподобалася, про що свідчать коментарі.

Звісно ж не обійшлося і без іншої позиції. Деякі писали, що дівчинка ще занадто мала, щоб таке малювати, і що батьки її неправильно вчать. Втім, з ряду відверто образливих коментарів не важко здогадатися, що такою реакція на Московський Кремль у вогні була у жителів держави, де він розташований.

Варто зазначити, що авторство картини належить зовсім не маленькій дівчинці, а художниці з Харкова Дар’ї Головніній. До слова, після появи вищезазначеної фотографії з дівчинкою на просторах інтернету у художниці на цю картину виник справжній ажіотаж.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у РФ не змогли пройти повз флешмоб українців, які скрізь співали повстанську пісню "Батько наш Бандера, Україна — мати". Народний хіт пролунав навіть у Верховній Раді.