Магнитные бури в декабре: назван самый опасный день
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В декабре специалисты прогнозируют четыре магнитных бурь разной интенсивности
Несмотря на то, что в первый месяц зимы народные синоптики прогнозируют довольно холодные периоды, геомагнитные бури в декабре не будут ослабевать. Они будут происходить несколько раз с разной интенсивностью.
Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Магнитные бури в декабре 2021 года
С 1 по 5 декабря прогнозируются незначительные геомагнитные колебания, сила которых составит 3 балла из 10 возможных.
Вторая магнитная буря ожидается в период с 12 по 14 декабря, самый большой всплеск которой выпадет на 13 число. Ее сила составит 4 балла, и ее смогут ощутить на себе метеочувствительные люди.
Как отмечают в Лаборатории, с 17 по 18 декабря Землю снова накроет буря, но ее сила составит три балла из десяти возможных. Других геомагнитных бурь до конца 2021 года, по мнению экспертов, не ожидается.
Как снизить негативное влияние магнитных бурь на людей
В периоды магнитных бурь некоторые люди могут жаловаться на плохое самочувствие. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила: сбалансировано питаться, пить много чистой, негазированной воды, избегать перегрузок, а также больше гулять на свежем воздухе.
Ранее "Телеграф" писал, что недавняя сильная магнитная буря спровоцировала появление северного сияния, достигшее некоторых частей США и Европы.
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