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Магнитные бури в декабре: назван самый опасный день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В дни магнитных бурь люди могут жаловаться на сильную головную боль Новость обновлена 01 декабря 2021, 13:02
В дни магнитных бурь люди могут жаловаться на сильную головную боль

В декабре специалисты прогнозируют четыре магнитных бурь разной интенсивности

Несмотря на то, что в первый месяц зимы народные синоптики прогнозируют довольно холодные периоды, геомагнитные бури в декабре не будут ослабевать. Они будут происходить несколько раз с разной интенсивностью.

Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Магнитные бури в декабре 2021 года

С 1 по 5 декабря прогнозируются незначительные геомагнитные колебания, сила которых составит 3 балла из 10 возможных.

Вторая магнитная буря ожидается в период с 12 по 14 декабря, самый большой всплеск которой выпадет на 13 число. Ее сила составит 4 балла, и ее смогут ощутить на себе метеочувствительные люди.

Как отмечают в Лаборатории, с 17 по 18 декабря Землю снова накроет буря, но ее сила составит три балла из десяти возможных. Других геомагнитных бурь до конца 2021 года, по мнению экспертов, не ожидается.

Магнитные бури в декабре-2022
Магнитные бури в декабре-2022

Как снизить негативное влияние магнитных бурь на людей

В периоды магнитных бурь некоторые люди могут жаловаться на плохое самочувствие. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила: сбалансировано питаться, пить много чистой, негазированной воды, избегать перегрузок, а также больше гулять на свежем воздухе.

Ранее "Телеграф" писал, что недавняя сильная магнитная буря спровоцировала появление северного сияния, достигшее некоторых частей США и Европы.

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