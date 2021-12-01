Магнітні бурі у грудні: названо найнебезпечніший день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 265
У грудні фахівці прогнозують чотири магнітні бури різної інтенсивності
Незважаючи на те, що в перший місяць зими народні синоптики прогнозують досить холодні періоди, геомагнітні бурі у грудні не слабшатимуть. Вони відбуватимуться декілька разів із різною інтенсивністю.
Про це говорять дані Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Магнітні бурі у грудні 2021 року
З 1 по 5 грудня прогнозуються незначні геомагнітні коливання, сила яких становитиме 3 бали з 10 можливих.
Друга магнітна буря очікується у період з 12 по 14 грудня, найбільший сплеск якої випаде на 13 число. Її сила становитиме 4 бали, і її зможуть відчути на собі метеочутливі люди.
Як зазначають у Лабораторії, з 17 по 18 грудня Землю знову накриє буря, але її сила становитиме три бали із десяти можливих. Інших геомагнітних бур до кінця 2021 року, на думку експертів, не очікується.
Як знизити негативний вплив магнітних бур на людей
У періоди магнітних бур деякі люди можуть жалітися на погане самопочуття. Тому фахівці рекомендують дотримуватись наступних правил: збалансовано харчуватися, пити багато чистої, негазованої води, уникати перевантажень, а також більше гуляти на свіжому повітрі.
Раніше "Телеграф" писав, що недавня сильна магнітна буря спровокувала появу північного сяйва, що досягла деяких частин США та Європи.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-