Магнітні бурі у грудні: названо найнебезпечніший день

У грудні фахівці прогнозують чотири магнітні бури різної інтенсивності

Незважаючи на те, що в перший місяць зими народні синоптики прогнозують досить холодні періоди, геомагнітні бурі у грудні не слабшатимуть. Вони відбуватимуться декілька разів із різною інтенсивністю.

Про це говорять дані Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Магнітні бурі у грудні 2021 року

З 1 по 5 грудня прогнозуються незначні геомагнітні коливання, сила яких становитиме 3 бали з 10 можливих.

Друга магнітна буря очікується у період з 12 по 14 грудня, найбільший сплеск якої випаде на 13 число. Її сила становитиме 4 бали, і її зможуть відчути на собі метеочутливі люди.

Як зазначають у Лабораторії, з 17 по 18 грудня Землю знову накриє буря, але її сила становитиме три бали із десяти можливих. Інших геомагнітних бур до кінця 2021 року, на думку експертів, не очікується.

Магнітні бурі у грудні-2022

Як знизити негативний вплив магнітних бур на людей

У періоди магнітних бур деякі люди можуть жалітися на погане самопочуття. Тому фахівці рекомендують дотримуватись наступних правил: збалансовано харчуватися, пити багато чистої, негазованої води, уникати перевантажень, а також більше гуляти на свіжому повітрі.

Раніше "Телеграф" писав, що недавня сильна магнітна буря спровокувала появу північного сяйва, що досягла деяких частин США та Європи.