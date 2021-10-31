На Солнце произошла крупная вспышка: как она отразится на людях

На Солнце произошла сильная вспышка, которая достигла Земли в субботу и может вызвать северное сияние

Октябрь нынешнего года оказался "щедрым" на вспышки на Солнце. Одна из самых крупных произошла в четверг. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) последняя вспышка на Солнце может стать причиной сильных геомагнитных бурь в субботу и воскресенье, 30 и 31 октября

. Шкала геомагнитных бурь варьируется от G1, или незначительной бури, до G5 – экстремальной бури.

Об этом пишет CNN.

Эта геомагнитная буря может вызвать нарушения напряжения и ложные срабатывания некоторых защитных устройств, предупреждает NOAA. Она также может привести к отключению высокочастотной радиосвязи и потере радиосвязи на освещенной Солнцем стороне Земли.

Наиболее заметный эффект от надвигающейся геомагнитной бури заключается в том, что она, скорее всего, усилит северное сияние, сделав его видимым на большей части территории США и Европы.

Прогноз Геофизического института Аляскинского университета в Фэрбенксе указывает, что, если позволит погода, северное сияние можно будет увидеть как в северных штатах Америки, так и в южных. Кроме того, на территории Европы северное сияние может быть видно со всей территории Норвегии, Швеции и Финляндии и даже на юге Шотландии и России. Также его может быть видно на горизонте в Ирландии и Германи.

Напомним, "Телеграф" писал, как защититься от магнитных бурь метеозависимым людям.