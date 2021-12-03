СБУ закончила "дело Семенченко", подозрения объявлены 9 фигурантам

Помимо экс-нардепа, за решеткой может оказаться еще 8 человек

СБУ совместно с Офисом Генпрокурора отчитались о результатах досудебного расследования по делу экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и бывшего нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании бандформирования и обстреле редакции СМИ из гранатомета.

Согласно информации СБУ, следователи считают, что Семенченко и его помощники создали в Украине "незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа". Входили в него якобы экс-военные, имеющие взрывчатку и огнестрельное оружие.

В рамках досудебного расследования эксперты установили, что в 2019 году Семенченко мог совершить теракт, выстрелив из ручного противотанкового гранатомета в здание, где находится оппозиционное информагентство "112-Украина".

Всего по данному делу проходит 9 человек, среди них больше всего обвинений выдвинули Семену Семенченко. Его обвиняют по таким статьям:

ч. 3 ст. 27 УК Украины (создание ОПГ);

ч.2 ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией")

ч. 2 ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", грозит до 8 лет тюрьмы)

ч. 3 ст. 260 ("Руководство формированиями, их финансирование, снабжение оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой", до 10 лет тюрьмы)

ч. 1 ст. 263 УК Украины ("Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", до 7 лет тюрьмы).

Соответствующий обвинительный акт уже направили в Шевченковский районный суд Киева, который и рассмотрит громкое дело экс-нардепа.

Напомним, что в конце сентября в сети было обнародовано журналистское расследование, в котором было указано на связи Семенченко с ГУР Минобороны Украины и с "белорусскими партизанами".