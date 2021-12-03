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СБУ закінчила "справу Семенченка", підозри оголошені 9 фігурантам

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Семену Семенченку світить чималий тюремний термін Новина оновлена 03 грудня 2021, 16:52
Семену Семенченку світить чималий тюремний термін

Крім екс-нардепа, за ґратами може опинитися ще 8 людей

СБУ спільно з Офісом Генпрокурора відзвітували про результати досудового розслідування у справі екс-командира добровольчого батальйону "Донбас" та колишнього нардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні бандформування та обстрілі редакції ЗМІ з гранатомета.

За інформацією СБУ, слідчі вважають, що Семенченко та його помічники створили в Україні "незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу". Входили до нього нібито екс-військові, які мають вибухівку та вогнепальну зброю.

В рамках досудового розслідування експерти встановили, що у 2019 році Семенченко міг вчинити теракт, вистріливши з ручного протитанкового гранатомета у будівлю, де знаходиться опозиційне інформагентство "112-Україна".

Загалом у цій справі проходять 9 осіб, серед них найбільше звинувачень висунули Семену Семенченку. Його звинувачують за такими статтями:

  • ч. 3 ст. 27 КК України (створення ОЗУ);
  • ч.2 ст. 28 ("Здійснення злочину групою осіб, за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією")
  • ч. 2 ст. 260 ("Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності", загрожує до 8 років в’язниці)
  • ч. 3 ст. 260 ("Керівництво формуваннями, їх фінансування, постачання зброї, боєприпасами, вибуховими речовинами або військовою технікою", до 10 років в’язниці)
  • ч. 1 ст. 263 КК України ("Носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу", до 7 років в’язниці).

Відповідний обвинувальний акт вже направили до Шевченківського районного суду Києва, який і розгляне гучну справу екс-нардепа.

Нагадаємо, що наприкінці вересня в мережі було оприлюднено журналістське розслідування, в якому було наголошено на зв’язку Семенченка з ГУР Міноборони України та з "білоруськими партизанами".

Теги:
#СБУ #Суд #ОПГ #Звинувачення #Семен Семенченко
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