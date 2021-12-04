Почему желтые цветы нельзя дарить

По старинным поверьям, желтые цветы — к разлуке

Почему нельзя? Вполне даже можно. Потому что желтый — цвет солнца, радости и хорошего настроения. А то, что желтый цвет — цвет разлуки — старое поверье, опровергаемые многими современными флористами. Солнечные ромашки, подсолнухи — самые популярные цветы в наши дни. Поэтому цветы желтого цвета прекрасно подойдут в качестве подарка, впрочем, как и "денежное дерево".

Об этом пишет Ukr.Media.

Желтые цветы дарить нельзя: откуда появилось суеверие

Есть одно старинное предание. Согласно ему, очень давно жил богатый шейх. Однажды он готовился отправится в военный поход, но ему нужно было знать, верна ли ему его жена, когда он отсутствует дома. В постель своей супруги шейх подложил красную розу. Согласно преданию, если супруга была неверна, то цветок должен был пожелтеть на утро. Так и случилось. С тех пор цветы желтого цвета начали символизировать разлуку и неверность.

Кому можно дарить желтые букеты

Цветы солнечного цвета принято презентовать людям, связанным с творчеством. Такой живой подарок наделит их позитивной энергией и сделают их более уверенными в себе. Также можно порадовать букетом желтых цветков молодых девушек, а вот женщинам постарше подойдут более темные оттенки.

Верить суевериям или нет — дело каждого человека. Как видите, сами по себе желтые цветы не несут никакой угрозы, кроме аллергии на определенный цветок, конечно. Но, если вы уверенны, что человек суеверный, то лучше сделать выбор на другом цвете цветочного букета. Помните: то, во что мы верим, то и притягиваем.

Ранее "Телеграф" писал, какие цветы притягивают в дом финансовое благополучие и успех.