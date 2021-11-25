Денежное дерево — отличный подарок, обеспечивающий не только уют в доме, но и финансовое благополучие

"Крассула" или "Толстянка", именуемое "денежным деревом" — частое растение в современных домах. Его выращивают не только потому, что оно не капризно в уходе, но и потому, что с ним связан ряд примет с деньгами и финансовым благополучием.

Но как быть с толстянкой в качестве подарка? Об этом пишет Good house.

Можно ли дарить денежное дерево из дома

Считается, что денежное дерево накапливает энергетику дома, в котором он находится, и его владельцев, и как проводник перенаправляет его на получение финансового благополучия. Отметим, что эта энергетика может быть и отрицательной. Поэтому, прежде чем дарить такое деревце из своего дома, стоит отдавать его людям с положительными эмоциями и только тому, кого действительно любите и уважаете.

Можно ли дарить денежное дерево, купленное в магазине

При покупке толстянки в магазине нужно зарядить его. Для этого покупаются специальные монетки, которые вешаются на дерево. Часто можно увидеть, что они продаются вместе с колокольчиком. Его звучание напоминает звук монет, поэтому колокольчик будет только усиливать энергетическое действие денежного дерева. Также растение можно перевязать красной лентой или нитью. Она будет символизировать движение, жизнь.

Ранее "Телеграф" писал, какие неприятности может принести с собой денежное деревце своим владельцам.