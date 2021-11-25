Грошове дерево — чудовий подарунок, що забезпечує не тільки затишок у будинку, а й фінансове благополуччя

"Красула" або "Товстянка", яка ще називається "грошовим деревом" — часта рослина в сучасних будинках. Його вирощують не тільки тому, що воно не примхливе у догляді, а й тому, що з ним пов’язаний ряд прикмет з грошима та фінансовим благополуччям.

Але як бути з товстянкою в якості подарунка? Про це пише Good house.

Чи можна дарувати грошове дерево з дому

Вважається, що грошове дерево накопичує енергетику будинку, в якому він знаходиться, та його власників і як провідник перенаправляє його на отримання фінансового благополуччя. Зазначимо, що ця енергетика може бути негативною. Тому, перш ніж дарувати таке деревце зі свого будинку, варто віддавати його людям із позитивними емоціями і лише тому, кого справді любите та поважаєте.

Чи можна дарувати грошове дерево, куплене у магазині

При покупці товстянки в магазині необхідно зарядити його. Для цього купуються спеціальні монети, що вішаються на дерево. Часто можна побачити, що вони продаються разом із дзвіночком. Його звучання нагадує звук монет, тому дзвіночок лише посилюватиме енергетичну дію грошового дерева. Також рослину можна перев’язати червоною стрічкою або ниткою. Вона символізуватиме рух, життя.

Раніше "Телеграф" писав, які неприємності може принести із собою грошове деревце своїм власникам.