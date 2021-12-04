Чому жовті квіти не можна дарувати

За старовинними повір’ями, жовті квіти — до розлуки

Чому не можна? Цілком навіть можна. Тому що жовтий – колір сонця, радості та гарного настрою. А те, що жовтий колір – колір розлуки – старе повір’я, яке спростовує багато сучасних флористів. Сонячні ромашки, соняшники – найпопулярніші квіти в наші дні. Тому квіти жовтого кольору чудово підійдуть в якості подарунка, втім, як і "грошове дерево".

Про це пише Ukr. Media.

Жовті квіти дарувати не можна: звідки з’явилася забобона

Є одна старовинна легенда. Згідно з нею, дуже давно жив багатий шейх. Якось він готувався вирушити у військовий похід, але йому треба було знати, чи вірна йому його дружина, коли він відсутній удома. У ліжко своєї дружини шейх підклав червону троянду. Згідно з переказами, якщо дружина була невірна, то квітка мала пожовтіти на ранок. Так і сталося. З того часу квіти жовтого кольору почали символізувати розлуку та невірність.

Кому можна дарувати жовті букети

Квіти сонячного кольору прийнято презентувати людям, пов’язаним із творчістю. Такий живий подарунок наділить їх позитивною енергією та зроблять їх впевненішими у собі. Також можна порадувати букетом жовтих квіток молодих дівчат, а ось старшим жінкам підійдуть темніші відтінки.

Вірити забобонам чи ні — справа кожної людини. Як бачите, самі по собі жовті квіти не несуть жодної загрози, крім алергії на певну квітку, звичайно. Але, якщо ви впевнені, що людина забобонна, то краще зробити вибір на іншому кольорі квіткового букета. Пам’ятайте: те, у що ми віримо, те й притягуємо.

Раніше "Телеграф" писав, які квіти притягують до оселі фінансовий добробут та успіх.