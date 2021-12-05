Грязные стаканы и постельное белье: о чем умалчивают работники отелей
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Есть вещи, о которых вы могли и не догадываться
Когда вы останавливаетесь в гостиничном номере, есть несколько вещей, которые вы наверняка можете ожидать: простыни могут быть не такими чистыми, как хотелось бы, да и нельзя рассчитывать на то, что вас разместят рядом с тихими соседями. О том, почему стоит избегать гостиничных обедов, мы писали ранее. В этом материале речь пойдет о тайнах, которыми точно не будут делиться работники отеля со своими клиентами.
Издание Travel + Leisure раскрыло восемь секретов от инсайдеров гостиничной индустрии.
- Большинство отелей платят горничным за количество убранных номеров
Многим горничным в отелях платят в зависимости от количества комнат, которые они успевают убрать. Это означает, что чем грязнее комната, тем больше времени уходит на ее уборку и тем меньше денег получают горничные. Это еще одна причина поддерживать порядок в помещении своими силами.
- Лучшее время для проживания в отеле — начало месяца
Причина? Отдыхающие уже уезжают, а бизнес-туристы еще не заселились. Тогда, чтобы получить чистую комнату, будет больше шансов.
- Отели и местная полиция в большинстве случаев поддерживают хорошие отношения
В большинстве случаев руководство отеля поддерживает хорошие отношения с местной полицией и медицинскими учреждениями. Так что общественность может и не знать о большинстве неприятных инцидентов, которые происходят в гостинице.
- Вам следует держаться подальше от гостиничных чашек и стаканов
К этому совету стоит прислушаться главным образом потому, что многие чашки и стаканы являются самыми грязными предметами в комнате. Их могут только ополоснуть, не использовав при этом моющие средства.
- Бронирование через посредников не всегда экономит ваши деньги
Сторонние сайты бронирования не обязательно сделают вам лучшее предложение по гостиничному номеру, иначе можно "влететь" в дополнительную комиссию. Вам больше повезет, если вы позвоните в отель напрямую и узнаете о их базовых или стандартных тарифах.
- Вы можете жить в отеле со знаменитостью, но не знать этого
Отели уважают пожелания звезд и других высокопоставленных гостей. Они обычно заселяются ночью, когда на улицах меньше всего людей. По этой де причине знаменитости стараются выходит из своих номеров в темное время суток.
- Хорошее поведение — соответствующее отношение
Часто сотрудники отеля могут делать скидки на различные услуги и делать приятные предложения вежливым постояльцам.
- Постельное белье убирают не так часто, как хотелось бы
Конечно, можно воспользоваться услугами аренды жилья, если не боитесь быть заснятыми скрытыми камерами видеонаблюдения. Как недобросовестные арендаторы следят за своими постояльцами — читайте в материале "Телеграфа".
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