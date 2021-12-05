Грязные стаканы и постельное белье: о чем умалчивают работники отелей

Есть вещи, о которых вы могли и не догадываться

Когда вы останавливаетесь в гостиничном номере, есть несколько вещей, которые вы наверняка можете ожидать: простыни могут быть не такими чистыми, как хотелось бы, да и нельзя рассчитывать на то, что вас разместят рядом с тихими соседями. О том, почему стоит избегать гостиничных обедов, мы писали ранее. В этом материале речь пойдет о тайнах, которыми точно не будут делиться работники отеля со своими клиентами.

Издание Travel + Leisure раскрыло восемь секретов от инсайдеров гостиничной индустрии.

Большинство отелей платят горничным за количество убранных номеров

Многим горничным в отелях платят в зависимости от количества комнат, которые они успевают убрать. Это означает, что чем грязнее комната, тем больше времени уходит на ее уборку и тем меньше денег получают горничные. Это еще одна причина поддерживать порядок в помещении своими силами.

Лучшее время для проживания в отеле — начало месяца

Причина? Отдыхающие уже уезжают, а бизнес-туристы еще не заселились. Тогда, чтобы получить чистую комнату, будет больше шансов.

Отели и местная полиция в большинстве случаев поддерживают хорошие отношения

В большинстве случаев руководство отеля поддерживает хорошие отношения с местной полицией и медицинскими учреждениями. Так что общественность может и не знать о большинстве неприятных инцидентов, которые происходят в гостинице.

Вам следует держаться подальше от гостиничных чашек и стаканов

К этому совету стоит прислушаться главным образом потому, что многие чашки и стаканы являются самыми грязными предметами в комнате. Их могут только ополоснуть, не использовав при этом моющие средства.

Бронирование через посредников не всегда экономит ваши деньги

Сторонние сайты бронирования не обязательно сделают вам лучшее предложение по гостиничному номеру, иначе можно "влететь" в дополнительную комиссию. Вам больше повезет, если вы позвоните в отель напрямую и узнаете о их базовых или стандартных тарифах.

Вы можете жить в отеле со знаменитостью, но не знать этого

Отели уважают пожелания звезд и других высокопоставленных гостей. Они обычно заселяются ночью, когда на улицах меньше всего людей. По этой де причине знаменитости стараются выходит из своих номеров в темное время суток.

Хорошее поведение — соответствующее отношение

Часто сотрудники отеля могут делать скидки на различные услуги и делать приятные предложения вежливым постояльцам.

Постельное белье убирают не так часто, как хотелось бы

Конечно, можно воспользоваться услугами аренды жилья, если не боитесь быть заснятыми скрытыми камерами видеонаблюдения. Как недобросовестные арендаторы следят за своими постояльцами — читайте в материале "Телеграфа".