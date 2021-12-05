Брудні склянки та постільна білизна: про що замовчують працівники готелів

Є речі, про які ви могли і не здогадуватись

Коли ви зупиняєтеся в готельному номері, є кілька речей, які ви, напевно, можете очікувати: простирадла можуть бути не такими чистими, як хотілося б, та й не можна розраховувати на те, що вас розмістять поруч із тихими сусідами. Про те, чому варто уникати готельних обідів, ми писали раніше. У цьому матеріалі йтиметься про таємниці, якими точно не ділитимуться працівники готелю зі своїми клієнтами.

Видання Travel+Leisure розкрило вісім секретів від інсайдерів готельної індустрії.

Більшість готелів платять покоївкам за кількість прибраних номерів

Багатьом покоївкам у готелях платять залежно від кількості кімнат, які вони встигають прибрати. Це означає, що чим брудніша кімната, тим більше часу йде на її прибирання і тим менше грошей отримують покоївки. Це ще одна причина підтримувати порядок у приміщенні самотужки.

Найкращий час для проживання в готелі — початок місяця

Причина? Відпочиваючі вже їдуть, а бізнес-туристи ще не заселилися. Тоді, щоб отримати чисту кімнату, буде більше шансів.

Готелі та місцева поліція в більшості випадків підтримують добрі стосунки

У більшості випадків керівництво готелю підтримує добрі стосунки з місцевою поліцією та медичними установами. Тож громадськість може й не знати про більшість неприємних інцидентів, що трапляються у готелі.

Вам слід триматися подалі від готельних чашок та склянок

До цієї поради варто прислухатися головним чином тому, що багато чашок і склянок є найбруднішими предметами в кімнаті. Їх можуть тільки ополоснути, не використавши при цьому миючі засоби.

Бронювання через посередників не завжди заощаджує ваші гроші

Сторонні сайти бронювання не обов’язково зроблять вам найкращу пропозицію за готельним номером, інакше можна "влетіти" в додаткову комісію. Вам більше пощастить, якщо ви зателефонуєте в готель безпосередньо та дізнаєтеся про їх базові або стандартні тарифи.

Ви можете жити в готелі зі знаменитістю, але не знати цього

Готелі поважають побажання зірок та інших високопоставлених гостей. Вони зазвичай заселяються вночі, коли на вулицях найменше людей. З цієї причини знаменитості намагаються виходити зі своїх номерів у темний час доби.

Хороша поведінка — відповідне ставлення

Часто співробітники готелю можуть робити знижки на різні послуги та робити приємні пропозиції ввічливим постояльцям.

Постільну білизну прибирають не так часто, як хотілося б

Звичайно, можна скористатися послугами оренди житла, якщо не боїтеся бути знятими прихованими камерами відеоспостереження. Як несумлінні орендарі стежать за своїми постояльцями — читайте у матеріалі "Телеграфа".