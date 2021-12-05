Брудні склянки та постільна білизна: про що замовчують працівники готелів
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Є речі, про які ви могли і не здогадуватись
Коли ви зупиняєтеся в готельному номері, є кілька речей, які ви, напевно, можете очікувати: простирадла можуть бути не такими чистими, як хотілося б, та й не можна розраховувати на те, що вас розмістять поруч із тихими сусідами. Про те, чому варто уникати готельних обідів, ми писали раніше. У цьому матеріалі йтиметься про таємниці, якими точно не ділитимуться працівники готелю зі своїми клієнтами.
Видання Travel+Leisure розкрило вісім секретів від інсайдерів готельної індустрії.
- Більшість готелів платять покоївкам за кількість прибраних номерів
Багатьом покоївкам у готелях платять залежно від кількості кімнат, які вони встигають прибрати. Це означає, що чим брудніша кімната, тим більше часу йде на її прибирання і тим менше грошей отримують покоївки. Це ще одна причина підтримувати порядок у приміщенні самотужки.
- Найкращий час для проживання в готелі — початок місяця
Причина? Відпочиваючі вже їдуть, а бізнес-туристи ще не заселилися. Тоді, щоб отримати чисту кімнату, буде більше шансів.
- Готелі та місцева поліція в більшості випадків підтримують добрі стосунки
У більшості випадків керівництво готелю підтримує добрі стосунки з місцевою поліцією та медичними установами. Тож громадськість може й не знати про більшість неприємних інцидентів, що трапляються у готелі.
- Вам слід триматися подалі від готельних чашок та склянок
До цієї поради варто прислухатися головним чином тому, що багато чашок і склянок є найбруднішими предметами в кімнаті. Їх можуть тільки ополоснути, не використавши при цьому миючі засоби.
- Бронювання через посередників не завжди заощаджує ваші гроші
Сторонні сайти бронювання не обов’язково зроблять вам найкращу пропозицію за готельним номером, інакше можна "влетіти" в додаткову комісію. Вам більше пощастить, якщо ви зателефонуєте в готель безпосередньо та дізнаєтеся про їх базові або стандартні тарифи.
- Ви можете жити в готелі зі знаменитістю, але не знати цього
Готелі поважають побажання зірок та інших високопоставлених гостей. Вони зазвичай заселяються вночі, коли на вулицях найменше людей. З цієї причини знаменитості намагаються виходити зі своїх номерів у темний час доби.
- Хороша поведінка — відповідне ставлення
Часто співробітники готелю можуть робити знижки на різні послуги та робити приємні пропозиції ввічливим постояльцям.
- Постільну білизну прибирають не так часто, як хотілося б
Звичайно, можна скористатися послугами оренди житла, якщо не боїтеся бути знятими прихованими камерами відеоспостереження. Як несумлінні орендарі стежать за своїми постояльцями — читайте у матеріалі "Телеграфа".
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