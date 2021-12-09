Укр

Как выглядит новый штамм коронавируса: появилось первое фото "Омикрона"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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"Омикрон" попал на микрофото
"Омикрон" попал на микрофото

Ученые сделали фото вируса в клетке почки обезьяны, которая заражена "Омикроном"

Пока в мире продолжаются глобальные исследования коронавируса нового штамма "Омикрон", ученые из Университета Гонконга впервые показали, как же он выглядит.

Снимок — электронную микрофотографию клетки почки обезьяны, которая заражена "Омикроном" — сделали местные профессоры и опубликовали на сайте медорганизации HKUMed.

На фото видно, что почка животного повреждена: в набухших везикулах (базисные инструменты клетки, обеспечивающие метаболизм и транспорт вещества, хранение ферментов, а также функцию химически инертного отсека — ред.) есть частицы вируса. Они выглядят как сферообразные объекты с шипами.

Первое фото "Омикрона" (выделен розовым)
Первое фото "Омикрона" (выделен розовым)

Отметим, что в ООН говорят, что "Омикрон" может быть не опаснее "Дельты", которая стала доминирующим штаммом сегодня. Ученые думают, что вирус может протекать даже в более легких формах, чем предыдущие мутации.

Однако точно неизвестно, насколько эффективно от этого вида коронавируса защищают существующие ныне вакцины.

Как ранее писал "Телеграф", новый штамм коронавируса уже обнаруживали неподалеку от Украины. Среди стран, зафиксировавших случай инфицирования, — Россия и Румыния.

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Теги:
#Микроскоп #Гонконг #Фото #Коронавирус #Омикрон
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