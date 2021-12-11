Ничего не выбрасывать и носить дома старые вещи: 12 странных и ненужных привычек из СССР

СССР уже давно не существует, но многие, по какой-то загадочной причине, до сих пор продолжают пользоваться этими привычками

Даже если вы родились после падения Советской империи, серванты с хрустальными сервизами и пакет с пакетами на кухне всегда напомнят об эпохе, которая до сих пор оставила отпечаток. В те времена люди жили по традициям, которые сейчас большинство не понимает, но, несмотря на это, до сих пор, из поколения в поколение, пользуются этими привычками.

"Телеграф" собрал наиболее распространенные среди жителей стран бывшего СССР привычки, которые так и не вышли из моды:

Привычка все есть с хлебом

Блюда всегда вкуснее с хлебом

С хлебом раньше ели все. Причем даже блюда, которые, по сути, и сами хлеб, ведь сделаны из такой же муки — макароны, пельмени и прочее. Даже картофель в те времена с хлебом смаковал гораздо лучше.

Чай всегда пьем со сладеньким

Чай нужно пить исключительно со сладеньким

Даже если холодильник в советской квартире был пустым, на полочке всегда находилась хотя бы одна пачка печенья, которую хозяйка всегда прятала на черный день или просто к чаю. Ведь со сладеньким чай всегда вкуснее!

На праздники готовим, будто в последний раз

В то время на праздники столы были очень "богатыми" вкусностями.

В то время богатый стол служил не только символом гостеприимства, но и показателем статуса. Подобная привычка осталась и у современных хозяек, которые до сих пор демонстрируют свои возможности получить "дефицит" и угостить им гостей. Это довольно странно, ведь в наше время оливье уже давно стало уже привычным вкусником.

Привычка лечиться самостоятельно

Лечение банками и цитрамон помогали от всех болезней

Лучшая в мире медицина – советская. Люди действительно были в этом убеждены и использовали целебную воду и банки, которые, по их мнению, обладали почти немагическими свойствами.

"Народная медицина" от всех болезней

Народная медицина тоже включала в себя лечение банками.

Во времена СССР существовал целый пласт медицинских басен и предрассудков — о лечении рака с помощью подорожника, а инфаркта — липовым цветом. Такие привычки остались и в наше время, когда человечество все чаще возвращается к альтернативным методам лечения и забывает о доказательной медицине.

Дома удобнее ходить в старых вещах

Дома всегда ходили в удобной старой одежде

На люди уже не оденешь, а выкинуть жалко. Это главный принцип, по которому раньше жили люди. Поэтому домашний гардероб советских граждан в большинстве случаев состоял из халатов, спортсменок и прочего изношенного хлама.

Ничего не выбрасываем

В каждой квартире тех времен хранилось большое количество вещей, которые "жалко выбросить"

Если выкинешь – где потом брать? В те времена нужную вещь найти было очень тяжело, ведь прилавки почти всегда были практически пустыми.

Балкон всегда выглядит, словно амбар

На балконах всегда находилось "самое необходимое" и то, что точно понадобится

Куда девать хлам из квартиры? Конечно, на балкон! Там и место всегда найдется и потом можно устроить ностальгические раскопки и найти много интересно, о чем уже давно забыл.

Что не влезло на балкон – увезем на дачу

Даже то, что выбросили, увозили на дачу

В милых домиках всегда хватало места для хранения уже вроде бы ненужных вещей, которые давно пора выбросить, но рука почему-то это сделать не поднималась.

В вашей квартире хранится множество старых книг и журналов, которые вы не читаете

Даже в условиях ужасного дефицита советские люди умудрялись находить ценные книги или журналы, пополняя свою домашнюю библиотеку. Действительно, удовольствие от прочтения печатного "живого" издания гораздо больше, чем от цифрового варианта.

Сначала сам, потом в ремонт! Все поломки вы пытаетесь отремонтировать сначала самостоятельно

В те времена каждая копейка была на счету, потому советские мужчины всегда пытались отремонтировать табурет или починить проводку самостоятельно. Только после многих часов или даже дней неудач сломанную вещь все же относили мастеру.

Горы ненужных запасов

В вашей кладовке горы банок с вареньем, соленьями и компотом. Все это за зиму съесть, конечно, же не успевается, но уже летом вы вновь занимаетесь консервацией, создавая все новые и новые запасы.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи из СССР не стоит выбрасывать, ведь они могут найти для себя "новую жизнь" в современном мире.