Нічого не викидати і носити вдома старі речі: 12 дивних і непотрібних звичок із СРСР

СРСР вже давно не існує, але багато хто, за якоюсь загадковою причиною, дотепер продовжує користуватися цими звичками

Навіть якщо ви народилися після падіння Радянської імперії, серванти з кришталевими сервізами та пакет із пакетами на кухні завжди нагадають про епоху, яка дотепер залишила на нас відбиток. У ті часи люди жили за традиціями, які зараз більшість не розуміє, але, попри це досі користується звичками, які переходять з покоління в покоління.

"Телеграф" зібрав найпоширеніші серед жителів країн колишнього СРСР звички, які так і не вийшли з моди:

Звичка все їсти з хлібом

Страви завжди смачніші з хлібом

З хлібом раніше їли все. Причому навіть страви, які, по суті, й самі є хлібом, адже зроблені з такого ж борошна — макарони, пельмені та інше. Навіть картопля в ті часи з хлібом смакувала набагато краще.

Чай завжди пʼємо із солоденьким

Чай потрібно пити виключно із солоденьким

Навіть якщо холодильник у радянській квартирі був порожнім, на поличці завжди знаходилась хоча б одна пачка печива, яку господиня завжди ховала на "чорний день" або просто до чаю. Адже із солоденьким чай завжди смачніший!

На свята готуємо, ніби востаннє

У той час на свята столи були дуже "багатими" на смаколики

У ті часи багатий стіл служив не лише символом гостинності, а й показником статусу. Подібна звичка залишилася й у сучасних господинь, які дотепер демонструють свої можливості дістати "дефіцит" та пригостити їм гостей. Це досить дивно, адже у наші часи олів`є вже давно стало вже звичним смаколиком.

Звичка лікуватися самостійно

Лікування банками і цитрамон допомогали від усіх хвороб

Найкраща у світі медицина — радянська. Люди дійсно були в цьому переконані і використовували цілющу воду та банки, які, на їх думку, мали майже не магічні властивості.

"Народна медицина" від усіх хвороб

Народна медицина теж включала в себе лікуванн банками

В часи СРСР існував цілий пласт медичних байок та забобонів — про лікування раку за допомогою подорожника, а інфаркту — липовим цвітом. Такі звички залишись і у наші часи, коли людство все частіше повертається до альтернативних методів лікування і забуває про доказову медицину.

Вдома зручніше ходити у старих речах

Вдома завжди ходили у зручному старому одязі

На люди вже не одягнеш, а викинути шкода. Це головний принцип, за яким раніше жили люди. Тому домашній гардероб радянських громадян у більшості випадків складався з халатів, спортивок та іншого зношеного непотребу.

Нічого не викидати

У кожній квартирі тих часів зберігалась велика кількість речей, яку "шкода викинути"

Якщо викинеш — де потім брати? У ті часи потрібну річ знайти було досить важко, адже прилавки майже завжди були практично порожніми.

Балкон завжди виглядає, ніби комора

На балконах завжди знаходилось "найнеобхідніше" і те, що точно знадобиться

Куди дівати мотлох з квартири? Звичайно, на балкон! Там і місце зажди знайдеться і потім можна влаштувати "ностальгічні розкопки" та знайти багато цікаво, про що вже давно забув.

Що не влізло на балкон — відвеземо на дачу

Навіть те, що вже викинули, відвозили на дачу

У милих будиночках завжди вистачало місця для зберігання вже нібито непотрібних речей, які давно пора викинути, але рука чомусь це зробити не підіймалася.

У вашій квартирі зберігається безліч старих книг та журналів, які ви не читаєте

Навіть за умов жахливого дефіциту радянські люди примудрялися знаходити цінні книжки чи журнали, поповнюючи свою домашню бібліотеку. Справді, задоволення від прочитання друкованого "живого" видання набагато більше, ніж від цифрового варіанта.

Спочатку сам, потім у ремонт! Усі поломки ви намагаєтеся відремонтувати спочатку самостійно

У ті часи кожна копійка була на рахунку, тому радянські чоловіки завжди намагалися відремонтувати табурет чи полагодити проводку самостійно. Тільки після багатьох годин або навіть днів невдач зламану річ все ж таки відносили майстру.

Гори непотрібних запасів

У вашій коморі гори банок з варенням, соліннями та компотом. Все це за зиму зʼїсти, звичайно ж не встигається, але вже влітку ви знову займаєтеся консервацією, створюючи все нові і нові запаси.

Раніше "Телеграф" писав, які речі з СРСР не варто викидувати, адже вони можуть знайти для себе "нове життя" у сучасному світі.