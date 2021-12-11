Самая сексуальная патрульная Киева: в сети восхищаются фото Людмилы Милевич

Офицер полиции и блогер ведет свою страницу в соцсети

Людмила Милевич, называемая секс-символом украинской полиции, ведет активный образ жизни, воспитывает дочь, спасает столичных жителей от хулиганов и фиксирует правонарушения на дорогах. Популярность женщина получила благодаря модельной внешности и службе в правоохранительных органах.

Как пишет издание "Фокус", самая красивая патрульная города Киева получила высшее образование в Межрегиональной академии управления персоналом по специальности "коммерческое и трудовое право". Уже пять лет она успешно работает в рядах Национальной полиции Украины и уже даже успела получить звание капитана.

Людмила Милевич – столичный капитан полиции

Сейчас полицейская активно ведет свою страницу в Instagram, где делится с подписчиками своей жизнью, рассказывая о буднях, дочери и времени, проведенном с друзьями.

Повседневные будни женщины-полицейской

А иногда не забывает рассказать и о своих достижениях на службе.

Людмила часто делится рабочими фотографиями

Милевич с коллегой по работе

Патрулирование города и фиксация правонарушений – рабочие обязанности женщины

Жизнью капитана интересуются более 98 тысяч подписчиков и это число с каждым днем становится все больше.

Милевич с 2016 года находится в полиции

Как рассказывает сама Милевич, за пять лет работы в полиции, она ни разу не пожалела о своем выборе, и если бы ей пришлось выбирать себе профессию еще раз — снова стала бы "копом".

Женщина обожает свою работу и подчеркивает, что не променяла бы ее ни на какую другую

Также напомним, как "Телеграф" писал о еще одной столичной красавице из рядов правоохранительных органов — бодибилдерше из спецзназа Наталье Полосенко.