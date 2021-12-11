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Найсексуальніша патрульна Києва: у мережі захоплюються фото Людмили Мілевич

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Патрульна Людмила Мілевич Новина оновлена 11 грудня 2021, 12:34
Патрульна Людмила Мілевич

Офіцер поліції та блогер веде свою сторінку у соцмережі

Людмила Мілевич, яку називають секс-символом української поліції, веде активний спосіб життя, виховує доньку, рятує столичних мешканців від хуліганів та фіксує правопорушення на дорогах. Популярність жінка отримала завдяки модельній зовнішності та роботі в правоохоронних органах.

Як пише видання "Фокус", найгарніша патрульна столиці здобула вищу освіту в Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю "комерційне і трудове право". Вже п`ять років вона успішно працює у лавах Національної поліції України і вже навіть встигла здобути звання капітана.

Людмила Мілевич - столичний капітан поліції
Людмила Мілевич - столичний капітан поліції

Зараз поліціянтка активно веде свою сторінку в Іnstagram, де ділиться із підписниками своїм життям, розповідаючи про свої будні, дочку та час, проведений із друзями.

Повсякденні будні жінки-поліцейської
Повсякденні будні жінки-поліцейської

А інколи не забуває розповісти про свої досягненнями на службі.

Людмила часто ділиться робочими фотографіями
Людмила часто ділиться робочими фотографіями
Мілевич із колегою по роботі
Мілевич із колегою по роботі
Патрулювання міста та фіксація правопорушень - робочі обов`язки жінки
Патрулювання міста та фіксація правопорушень - робочі обов`язки жінки

Життям капітана цікавляться понад 98 тисяч підписників і це число с кожним днем стає все більшим.

Мілевич з 2016 року перебуває на службі в поліції
Мілевич з 2016 року перебуває на службі в поліції

Як розповідає сама поліцейська, за п`ять років роботи в "органах", вона ні разу не пошкодувала про свій вибір, і якщо їй довелося б обирати собі професію ще раз — знову стала б "копом".

Жінка обожнює свою роботу і наголошує, що не проміняла б її ні на яку іншу
Жінка обожнює свою роботу і наголошує, що не проміняла б її ні на яку іншу

Також нагадаємо, як "Телеграф" писав про ще одну столичну красуню з лав правоохоронних органів — бодібілдерку зі спецзназу Наталію Полосенко.

Теги:
#Патрульна поліція #Поліцейська #Київ #Жінка
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