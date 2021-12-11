Найсексуальніша патрульна Києва: у мережі захоплюються фото Людмили Мілевич

Офіцер поліції та блогер веде свою сторінку у соцмережі

Людмила Мілевич, яку називають секс-символом української поліції, веде активний спосіб життя, виховує доньку, рятує столичних мешканців від хуліганів та фіксує правопорушення на дорогах. Популярність жінка отримала завдяки модельній зовнішності та роботі в правоохоронних органах.

Як пише видання "Фокус", найгарніша патрульна столиці здобула вищу освіту в Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю "комерційне і трудове право". Вже п`ять років вона успішно працює у лавах Національної поліції України і вже навіть встигла здобути звання капітана.

Людмила Мілевич - столичний капітан поліції

Зараз поліціянтка активно веде свою сторінку в Іnstagram, де ділиться із підписниками своїм життям, розповідаючи про свої будні, дочку та час, проведений із друзями.

Повсякденні будні жінки-поліцейської

А інколи не забуває розповісти про свої досягненнями на службі.

Людмила часто ділиться робочими фотографіями

Мілевич із колегою по роботі

Патрулювання міста та фіксація правопорушень - робочі обов`язки жінки

Життям капітана цікавляться понад 98 тисяч підписників і це число с кожним днем стає все більшим.

Мілевич з 2016 року перебуває на службі в поліції

Як розповідає сама поліцейська, за п`ять років роботи в "органах", вона ні разу не пошкодувала про свій вибір, і якщо їй довелося б обирати собі професію ще раз — знову стала б "копом".

Жінка обожнює свою роботу і наголошує, що не проміняла б її ні на яку іншу

Також нагадаємо, як "Телеграф" писав про ще одну столичну красуню з лав правоохоронних органів — бодібілдерку зі спецзназу Наталію Полосенко.