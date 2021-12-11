Найсексуальніша патрульна Києва: у мережі захоплюються фото Людмили Мілевич
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Офіцер поліції та блогер веде свою сторінку у соцмережі
Людмила Мілевич, яку називають секс-символом української поліції, веде активний спосіб життя, виховує доньку, рятує столичних мешканців від хуліганів та фіксує правопорушення на дорогах. Популярність жінка отримала завдяки модельній зовнішності та роботі в правоохоронних органах.
Як пише видання "Фокус", найгарніша патрульна столиці здобула вищу освіту в Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю "комерційне і трудове право". Вже п`ять років вона успішно працює у лавах Національної поліції України і вже навіть встигла здобути звання капітана.
Зараз поліціянтка активно веде свою сторінку в Іnstagram, де ділиться із підписниками своїм життям, розповідаючи про свої будні, дочку та час, проведений із друзями.
А інколи не забуває розповісти про свої досягненнями на службі.
Життям капітана цікавляться понад 98 тисяч підписників і це число с кожним днем стає все більшим.
Як розповідає сама поліцейська, за п`ять років роботи в "органах", вона ні разу не пошкодувала про свій вибір, і якщо їй довелося б обирати собі професію ще раз — знову стала б "копом".
Також нагадаємо, як "Телеграф" писав про ще одну столичну красуню з лав правоохоронних органів — бодібілдерку зі спецзназу Наталію Полосенко.
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