Топ-3 блюда к Новогоднему столу из советских фильмов (рецепты и фото)

Перед Новым годом многие хозяйки ищут, каким бы необычным блюдом удивить гостей.

Кроме рецептов нетривиальных салатов, "Телеграф" предлагает подборку рецептов, знакомых жителям бывшего СССР из кинокартин того времени, которые могут украсить новогодний стол.

Утка с яблоками

Утка с яблоками

Одним из коронных блюд может стать утка с яблоками из трагикомедии "Тот самый Мюнхгаузен". Сайт WomanʼsDay предлагает приготовить утку с медово-соевым соусом. Отметим, что к птице для подачи используются ягодные соусы, например из клюквы. Одним из секретов мариновки является время — утку нужно начинать готовить за несколько часов до запекания, чтобы она успела хорошо пропитаться специями.

Ингредиенты:

Утка и яблоки. Чем больше птица, тем больше яблок понадобится для начинки. Для маринада нужны: паприка, мускатный орех, соль и перец.

Что делать:

Смесью специй натираем потрошенную утку и кладем в холодильник.

Через несколько часов нарезаем яблоки, кладем в утку и закрепляем зубочисткой отверстие. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

В это время готовим соус из меда и соевого соуса в пропорции 1:1.

Снижаем температуру и поливаем утку соусом. Теперь ей томиться в духовке от 1,5 часов.

Кроме яблок внутрь можно добавить сухофрукты, гречку или даже квашеную капусту.

Заливная рыба

Заливную рыбу можно приготовить из горбуши, сайры, судака

Блюдо из "Иронии судьбы" — одно из часто упоминаемых. Тем более события в фильме происходят как раз в Новый год. Чтобы побаловать домашних деликатесом можно приготовить заливное из горбуши.

Ингредиенты:

Понадобится горбуша, вода, луковица, белок яйца, перья зеленого лука, лавровый лист и желатин (10 гр).

Что делать:

Смешиваем желатин и 80 мл воды, оставляем набухнуть.

Горбушу очищаем и режем на куски. Варим с очищенной и нарезанной кольцами луковицей 20 минут. Во время варки посолить. Затем достаем, удаляем кости.

В процеженный бульон добавляем яичный белок, варим. После сворачивания белка снова процеживаем и добавляем разбухший желатин.

В сервировочное блюдо кладем горбушу, заливаем бульоном и посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Чтобы застыть, заливному нужно около 5 часов.

Шашлык

Аппетитный шашлык можно приготовить и на домашнем, и на выездном празднике

Во многих советских фильмах упоминается это блюдо — в "Кавказской пленнице", "Ошибке резидента" и даже в "Москва слезам не верит". Интересным и простым рецептом поделились в программе "Кино со вкусом".

Ингредиенты:

Свинина (баранина) — 1 кг, 300 грамм лука, соль, перец и 100 грамм сухого вина.

Что делать:

Мясо нарезают кусками размером с куриное яйцо. Лук — кольцами. Добавляем вино, специи по вкусу.

Оставляем на полтора часа.

Жарим на горячих углях. Секрет сочного шашлыка — в нанизывании. Если вести шампур вдоль волокон, сок не вытечет из куска.

На Новый год также можно приготовить простую закуску. "Телеграф" делился рецептом простого и при этом деликатесного блюда.