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Топ-3 страви до Новорічного столу із радянських фільмів (рецепти та фото)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Три страви для святкового столу
Три страви для святкового столу

Перед Новим роком багато господинь шукають, якою б незвичайною стравою здивувати гостей.

Крім рецептів нетривіальних салатів, "Телеграф" пропонує добірку рецептів, знайомих жителям колишнього СРСР із кінокартин того часу, які можуть прикрасити новорічний стіл.

Качка з яблуками

Качка з яблуками
Качка з яблуками

Однією з коронних страв може стати качка з яблуками з трагікомедії "Той самий Мюнхгаузен". Сайт WomanʼsDay пропонує приготувати качку з медово-соєвим соусом. Зазначимо, що до птиці для подачі використовуються ягідні соуси, наприклад із журавлини. Одним із секретів маринування є час — качку треба починати готувати за кілька годин до запікання, щоб вона встигла добре просочитися спеціями.

Інгредієнти :

Качка та яблука. Що більше птах, то більше яблук знадобиться для начинки. Для маринаду потрібні: паприка, мускатний горіх, сіль та перець.

Що робити:

  • Сумішшю спецій натираємо підготовану качку і кладемо в холодильник.
  • Через кілька годин нарізаємо яблука, кладемо у качку та закріплюємо зубочисткою отвір. Відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
  • У цей час готуємо соус із меду та соєвого соусу в пропорції 1:1.
  • Знижуємо температуру та поливаємо качку соусом. Тепер їй готуватися в духовці від 1,5 години.

Крім яблук усередину можна додати сухофрукти, гречку або навіть квашену капусту.

Заливна риба

Заливну рибу можна приготувати з горбуші, сайри, судака
Заливну рибу можна приготувати з горбуші, сайри, судака

Страва з "Іронії долі" — одна з найчастіше згадуваних. Тим паче події у фільмі відбуваються якраз у Новий рік. Щоб побалувати домашніх делікатесом, можна приготувати заливне з горбуші.

Інгредієнти:

Знадобиться горбуша, вода, цибулина, білок яйця, пір’я зеленої цибулі, лавровий лист та желатин (10 гр).

Що робити:

  • Змішуємо желатин і 80 мл води, залишаємо набрякнути.
  • Горбушу очищаємо та ріжемо на шматки. Варимо з очищеною та нарізаною кільцями цибулею 20 хвилин. Під час варіння посолити. Потім дістаємо, видаляємо кістки.
  • У проціджений бульйон додаємо яєчний білок, варимо. Після згортання білка знову проціджуємо і додаємо набряклий желатин.
  • У блюдо сервіровки кладемо горбушу, заливаємо бульйоном і посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею. Щоб застигнути, заливному потрібно близько 5 годин.

Шашлик

Апетитний шашлик можна приготувати і на домашньому, і на виїзному святі
Апетитний шашлик можна приготувати і на домашньому, і на виїзному святі

У багатьох радянських фільмах згадується ця страва — у "Кавказькій бранці", "Помилці резидента" і навіть у "Москва сльозам не вірить". Цікавим та простим рецептом поділилися у програмі "Кіно зі смаком".

Інгредієнти:

Свинина (баранина) — 1 кг, 300 г цибулі, сіль, перець і 100 г сухого вина.

Що робити:

  • М’ясо нарізають шматками розміром із куряче яйце. Цибуля — кільцями. Додаємо вино, спеції до смаку.
  • Залишаємо на півтори години.
  • Смажимо на розпеченому вугіллі. Секрет соковитого шашлику – у нанизуванні. Якщо вести шампур вздовж волокон, сік не витече зі шматка.

На Новий рік можна приготувати просту закуску. "Телеграф" ділився рецептом простої і при цьому делікатесної страви.

Теги:
#Риба #Рецепти #Новий рік #Качка #Шашлик
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