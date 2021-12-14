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"Вову лупасят мокрыми панталонами": как украинцы отреагировали на интервью Богдана Гордону

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Соцсети уже высмеяли попытку в "бомбу" от Гордона и Богдана Новость обновлена 14 декабря 2021, 23:27
Соцсети уже высмеяли попытку в "бомбу" от Гордона и Богдана

Большинство украинцев расценили интервью, как попытку бывшего главы ОП пожаловаться на власть

"Ядерная бомба", "мрак и ужас", а также многие другие пафосные подводки от журналиста Дмитрия Гордона сопровождали выход интервью с экс-руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Многие украинцы уже успели не просто оценить эту беседу, но и отреагировать на нее. "Телеграф" собрал самые яркие шутки и выводы из интервью в своем материале.

В большинстве случае зрители остались разочарованы увиденным. По мнению многих украинцев, Андрей Богдан выглядел в студии эдакой "обиженкой", которого "поматросили и бросили", а теперь якобы настало время восстанавливать свое доброе имя. 

Насчет восстановления утверждать не будем, но вот с критикой власти Богдан действительно постарался. В особенности это подметили поклонники политики пятого президента Петра Порошенко.

"Сегодня Богдан и Гордон зажигают. Лупасят Вову мокрыми панталонами с таким завзяттям, что нам и не снилось", — написала в Facebook журналистка Алена Яхно.

Некоторые другие юзеры отметили, что увольнение Богдана может обернуться для Зеленского большой ошибкой, ведь это его и "утопит".

Многих зацепили некоторые конкретные моменты рассказа Андрея Богдана. Так, к примеру, прокомментировал интервью и мэр Днепра Борис Филатов. Его имя всплыло во время разговора Богдана и Гордона в контексте строительства моста в Днепре, которое в свое время критиковал Зеленский.

"Рано или поздно правда побеждает. Я точно это знаю. У меня только остались вопросы. Ко всем прокурорам, сбэушникам… […] Кто пытался растоптать меня за знаменитый спор с Президентом "за мост". […] Вам не стыдно?" — написал Филатов в соцсети.

А для некоторых пользователей интервью Андрея Богдана даже стало вдохновением на творчество. Кто-то принялся писать стихи…

А кто-то — традиционно клепать мемы и не забывать о глубоком анализе ситуации при этом.

Ну и, если быть честным, то некоторые комментарии после интервью тоже можно считать полноценным мемным творчеством украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему Андрей Богдан умудрился стать "звездой" росСМИ после своего интервью Дмитрию Гордону.

Теги:
#Политика #Соцсети #Шутки #Мемы #Дмитрий Гордон #Андрей Богдан
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