"Вову луплять мокрими панталонами": як українці відреагували на інтерв’ю Богдана Гордону

Більшість українців розцінили інтерв’ю як намагання колишнього керівника ОП поскаржитися на владу

"Ядерна бомба", "темрява і жах", а також багато інших пафосних підводок від журналіста Дмитра Гордона супроводжували вихід інтерв’ю з ексочільником Офісу президента України Андрієм Богданом.

Чимало українців уже встигли не просто оцінити цю бесіду, а й відреагувати на неї. "Телеграф" зібрав найяскравіші жарти та висновки з інтерв’ю у своєму матеріалі.

Здебільшого глядачі залишилися розчаровані побаченим. На думку багатьох українців, Андрій Богдан виглядав у студії таким собі "ображеним", якого "поматросили і покинули", а тепер нібито настав час відновлювати своє добре ім’я.

Щодо відновлення нічого сказати не можемо, але з критикою влади Богдан справді постарався. Особливо це зауважили шанувальники політики п’ятого президента Петра Порошенка.

"Сьогодні Богдан та Гордон запалюють. Лупасять Вову мокрими панталонами з таким завзяттям, що нам і не снилося", — написала у Facebook журналістка Алена Яхно.

Деякі інші юзери зазначили, що звільнення Богдана може обернутися для Зеленського великою помилкою, адже це його й "потопить".

Багатьох зачепили деякі конкретні моменти розповіді Андрія Богдана. Так, наприклад, прокоментував інтерв’ю і мер Дніпра Борис Філатов. Його ім’я спливло під час розмови Богдана та Гордона у контексті будівництва мосту у Дніпрі, яке свого часу критикував Зеленський.

"Рано чи пізно правда перемагає. Я точно це знаю. У мене тільки залишилися питання. До всіх прокурорів, СБУшників… […] Всіх, хто намагався розтоптати мене за знамениту суперечку з Президентом "за міст". […] Вам не соромно?" — написав Філатов у соцмережі.

А для деяких користувачів інтерв’ю Андрія Богдана стало навіть натхненням на творчість. Хтось почав писати вірші…

А хтось — традиційно клепати меми і не забувати про глибокий аналіз ситуації при цьому.

Ну і якщо бути чесним, то деякі коментарі після інтерв’ю теж можна вважати повноцінною мемною творчістю українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому Андрій Богдан примудрився стати "зіркою" росЗМІ після свого інтерв’ю Дмитру Гордону.