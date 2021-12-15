"Всегда хотела зарабатывать в долларах": история с россиянкой, плачущей из-за "ненависти к русским", получила неожиданное продолжение

Блогер из РФ ранее бывала в оккупированном Крыму, а украинцев называла русофобами

История с россиянкой, которая, находясь в Мексике, плакала на камеру и заявляла, что их народ здесь все просто ненавидят, получила неожиданное продолжение. После фразы "в Мексике нас просто ненавидят, и мы едем сюда, чтобы просто попасть в Америку, но здесь просто ненавидят русских" блогер таки смогла попасть в США, причем якобы нелегально.

Об этом на своем YouTube-канале говорит блогер Сергей Стерненко.

Напомним, что изначально сеть взорвал ролик, записанный девушкой, где она рыдает из-за плохого отношения мексиканцам к русским. И хоть она сама говорит на население страны "мексы", плачет, что их называют там "руссо".

В итоге, по словам Сергея Стерненко, удалось выяснить, что теперь девушка уже не в Мексике, а в США, куда въехала якобы нелегально. Блогер из РФ пояснила, что якобы является политической беженкой. Однако в других видео говорит, что ничего не знает о политике, а США — ее исполнившаяся мечта, ведь она "всегда хотела зарабатывать в долларах".

Также, по словам Стерненко, эта россиянка ездила в оккупированный Крым, а украинцев неоднократно называла русофобами. Теперь же девушка раздает советы согражданам, как попасть в США тем же способом, что и она, что, по словам Стерненко, не должно пройти мимо местной миграционной службы.

Россиянка раздает советы, как остаться в США нелегально

Напомним, ранее житель Алтайского края РФ пожаловался на видео, что из-за нехватки угля в регионе местным жителям приходится пилить клены, чтобы хоть как-то согреться.