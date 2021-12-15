"Завжди хотіла заробляти в доларах": історія з росіянкою, яка плакала через "ненависть до росіян", отримала несподіване продовження

Блогер із РФ раніше бувала в окупованому Криму, а українців називала русофобами

Історія з росіянкою, яка, перебуваючи в Мексиці, плакала на камеру і заявляла, що їх народ тут просто ненавидять, отримала несподіване продовження. Після фрази "у Мексиці нас просто ненавидять, і ми їдемо сюди, щоб просто потрапити до Америки, але тут просто ненавидять росіян" блогер таки змогла потрапити до США, причому нібито нелегально.

Про це на своєму YouTube-каналі говорить блогер Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що спочатку мережу підірвав ролик, записаний дівчиною, де вона ридає через погане ставлення мексиканців до росіян. І хоч вона сама говорить на населення країни "мекси", плаче, що їх називають там "руссо".

Зрештою, за словами Сергія Стерненка, вдалося з’ясувати, що тепер дівчина вже не в Мексиці, а в США, куди в’їхала нібито нелегально. Блогер із РФ пояснила, що нібито є політичною біженкою. Проте в інших відео каже, що нічого не знає про політику, а США — її мрія, що здійснилася, адже вона "завжди хотіла заробляти в доларах".

Також, за словами Стерненка, ця росіянка їздила до окупованого Криму, а українців неодноразово називала русофобами. Тепер же дівчина роздає поради співгромадянам, як потрапити до США тим самим способом, що і вона, що, за словами Стерненка, не має пройти повз місцеву міграційну службу.

Росіянка роздає поради, як залишитись у США нелегально

Нагадаємо, раніше мешканець Алтайського краю РФ поскаржився на відео, що через брак вугілля в регіоні місцевим жителям доводиться пиляти клени, щоб хоч якось зігрітися.