Рус

"Завжди хотіла заробляти в доларах": історія з росіянкою, яка плакала через "ненависть до росіян", отримала несподіване продовження

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
90
Після сліз із Мексики з’явилися нові відео із США Новина оновлена 15 грудня 2021, 08:51
Після сліз із Мексики з’явилися нові відео із США

Блогер із РФ раніше бувала в окупованому Криму, а українців називала русофобами

Історія з росіянкою, яка, перебуваючи в Мексиці, плакала на камеру і заявляла, що їх народ тут просто ненавидять, отримала несподіване продовження. Після фрази "у Мексиці нас просто ненавидять, і ми їдемо сюди, щоб просто потрапити до Америки, але тут просто ненавидять росіян" блогер таки змогла потрапити до США, причому нібито нелегально.

Про це на своєму YouTube-каналі говорить блогер Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що спочатку мережу підірвав ролик, записаний дівчиною, де вона ридає через погане ставлення мексиканців до росіян. І хоч вона сама говорить на населення країни "мекси", плаче, що їх називають там "руссо".

Зрештою, за словами Сергія Стерненка, вдалося з’ясувати, що тепер дівчина вже не в Мексиці, а в США, куди в’їхала нібито нелегально. Блогер із РФ пояснила, що нібито є політичною біженкою. Проте в інших відео каже, що нічого не знає про політику, а США — її мрія, що здійснилася, адже вона "завжди хотіла заробляти в доларах".

Також, за словами Стерненка, ця росіянка їздила до окупованого Криму, а українців неодноразово називала русофобами. Тепер же дівчина роздає поради співгромадянам, як потрапити до США тим самим способом, що і вона, що, за словами Стерненка, не має пройти повз місцеву міграційну службу.

Росіянка роздає поради, як залишитись у США нелегально
Росіянка роздає поради, як залишитись у США нелегально

Нагадаємо, раніше мешканець Алтайського краю РФ поскаржився на відео, що через брак вугілля в регіоні місцевим жителям доводиться пиляти клени, щоб хоч якось зігрітися.

Теги:
#США #Росія #Мексика #Блогер
З нового року може зрости кількість нових випадків ковіду
Здоров'я
Лікар назвав дату наступної хвилі коронавірусу в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
З нового року може зрости кількість нових випадків ковіду
Лікар назвав дату наступної хвилі коронавірусу в Україні
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський використав поліцію, щоб оминути пробку
Зеленський та Ко використовують оперативні номери та спецсигнали для їзди по Києву (розслідування)
Дата публікації
Категорія
Соцмережі вже висміяли спробу в "бомбу" від Гордона та Богдана
"Вову луплять мокрими панталонами": як українці відреагували на інтерв’ю Богдана Гордону
Дата публікації
Категорія
Що буде на Арабатці – літній відпочинок чи війна?
На пляжах Арабатської стрілки вже стояли протитанкові їжаки: чи бояться її мешканці наступу військ РФ?
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Дмитро Разумков
"Слуги народу" з’ясовують, як позбавляти мандатів мажоритарників, які йдуть до Разумкова