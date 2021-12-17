Укр

"Однозначно, наказывать!": стало известно, как мир поступит с Россией в случае новой атаки на Украину

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Войска РФ уже стоят на границе с Украиной Новость обновлена 17 декабря 2021, 09:25
Войска РФ уже стоят на границе с Украиной

Глава украинского МИД говорит, что в ЕС уже есть договоренность о наказании для России

Если Россия все-таки пойдет на Украину с полномасштабной войной, мир бездействовать не станет. По словам главы нашего МИД Дмитрия Кулебы, в отношении РФ могут быть введены самые жесткие санкции, которые никогда в жизни не применялись.

Об этом министр заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

По словам Кулебы, уже есть консенсус ЕС, который поддерживают Германия, Франция и многие другие страны, о том, что в отношении России в случае войны введут беспрецедентные санкции. Вопрос заключается только в том, раскрывать ли их России сейчас или поднять этот вопрос на новом этапе диалога. 

"Дискуссии, наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины, нет. Однозначно, наказывать!" — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что на фоне слухов о возможной атаке России на Украину на оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали массовое нарушение тишины. Если еще недавно боевики нарушали Минские договоренности десятки раз в сутки, 16 декабря счет велся на сотни. В результате, погиб украинский боец, еще один служащий ВСУ получил ранение.

Теги:
#Россия #Санкции #МИД Украины #Дмитрий Кулеба
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