"Однозначно, карати!": стало відомо, що світ зробить з Росією у разі нової атаки на Україну

Глава українського МЗС каже, що ЄС вже має домовленість про покарання для Росії

Якщо Росія таки піде на Україну з повномасштабною війною, світ не буде спостерігати мовчки. За словами глави нашого МЗС Дмитра Кулеби, щодо РФ можуть бути введені найжорсткіші санкції, які ніколи в житті не застосовувалися.

Про це міністр заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За словами Кулеби, вже є консенсус ЄС, який підтримують Німеччина, Франція та багато інших країн, про те, що щодо Росії у разі війни запровадять безпрецедентні санкції. Питання полягає лише в тому, чи розкривати їх Росії зараз, чи підняти це питання на новому етапі діалогу.

"Дискусії, карати Росію чи не карати у разі агресії проти України, немає. Однозначно карати!" — резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що на тлі чуток про можливу атаку Росії на Україну на окупованому Донбасі спостерігачі зафіксували масове порушення тиші. Якщо ще нещодавно бойовики порушували Мінські домовленості десятки разів на добу, 16 грудня рахунок вівся на сотні. Внаслідок цього загинув український боєць, ще один службовець ЗСУ отримав поранення.