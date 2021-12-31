Моложе на 18 лет: что известно о певице, которая родила Саакашвили ребенка (фото)

У певицы 1,5-летняя дочь от известного грузинского политика

На официальной странице Михеила Саакашвили в соцсети появилась публикация, в которой политик поздравил всех с новогодними праздниками и похвастался первой фотографией дочери — Элис-Марии Саакашвили.

Элис-Мария Саакашвили – внебрачная дочь известного политика

Сейчас девочке полтора года, она активно развивается и живет вместе с мамой-певицей в Грузии.

Младшая дочь Саакашвили

Софо Нижарадзе — мама полуторагодовалой девочки, известная в Грузии 36-летняя певица и автор песен.

Женщина окончила российскую академию театрального искусства. В 2004-2006 годах исполняла роль Джульетты в российском мюзикле "Ромео и Джульетта", а в 2005 году стала участницей конкурса "Новая Волна", где выступала от России. В 2010 году Софо представила Грузию на Евровидении. Она спела свою песню под названием "Shine", которая помогла занять ей девятое место по общему числу баллов.

36-летняя певица Софо Нижарадзе

Свою карьеру певицы Софо начала с девяти лет. Уже в 1995 году она стала лауреатом Международного фестиваля "Хрустальное Рождество" за лучший вокал, а в следующем году одержала победу в музыкальном конкурсе "Браво-Брависсимо" в Милане (Италия).

После этого женщина подписала контракт по сотрудничеству на пять лет с итальянским продюсером Клаудио Бандерой. И в этом же году получила специальный приз на грузинском фестивале "Лига".

Софо неоднократно участвовала во многих музыкальных конкурсах, где обычно получала победные места.

Певица, родившая дочь от Саакашвили

Софо Нижарадзе активно ведет свою страничку в соцсетях, где делится с подписчиками событиями из своей жизни, а теперь и фотографиями маленькой дочери.

Фотография певицы со страницы в сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что осужденный Михеил Саакашвили, который из-за ухудшения самочувствия находился в одной из больниц в городе Гори в Грузии, был возвращен обратно в тюрьму. Политик находился в медицинском учреждении с конца ноября, ведь из-за голодовки у него начались проблемы со здоровьем.