Моложе на 18 лет: что известно о певице, которая родила Саакашвили ребенка (фото)
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У певицы 1,5-летняя дочь от известного грузинского политика
На официальной странице Михеила Саакашвили в соцсети появилась публикация, в которой политик поздравил всех с новогодними праздниками и похвастался первой фотографией дочери — Элис-Марии Саакашвили.
Сейчас девочке полтора года, она активно развивается и живет вместе с мамой-певицей в Грузии.
Софо Нижарадзе — мама полуторагодовалой девочки, известная в Грузии 36-летняя певица и автор песен.
Женщина окончила российскую академию театрального искусства. В 2004-2006 годах исполняла роль Джульетты в российском мюзикле "Ромео и Джульетта", а в 2005 году стала участницей конкурса "Новая Волна", где выступала от России. В 2010 году Софо представила Грузию на Евровидении. Она спела свою песню под названием "Shine", которая помогла занять ей девятое место по общему числу баллов.
Свою карьеру певицы Софо начала с девяти лет. Уже в 1995 году она стала лауреатом Международного фестиваля "Хрустальное Рождество" за лучший вокал, а в следующем году одержала победу в музыкальном конкурсе "Браво-Брависсимо" в Милане (Италия).
После этого женщина подписала контракт по сотрудничеству на пять лет с итальянским продюсером Клаудио Бандерой. И в этом же году получила специальный приз на грузинском фестивале "Лига".
Софо неоднократно участвовала во многих музыкальных конкурсах, где обычно получала победные места.
Софо Нижарадзе активно ведет свою страничку в соцсетях, где делится с подписчиками событиями из своей жизни, а теперь и фотографиями маленькой дочери.
Ранее "Телеграф" сообщал, что осужденный Михеил Саакашвили, который из-за ухудшения самочувствия находился в одной из больниц в городе Гори в Грузии, был возвращен обратно в тюрьму. Политик находился в медицинском учреждении с конца ноября, ведь из-за голодовки у него начались проблемы со здоровьем.
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