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Молодше на 18 років: що відомо про співачку, яка народила Саакашвілі дитину (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Міхеїл Саакашвілі та співачка Софо Ніжарадзе Новина оновлена 31 грудня 2021, 12:20
Міхеїл Саакашвілі та співачка Софо Ніжарадзе

Співачка має 1,5-річну донечку від відомого грузинського політика

На офіційній сторінці Міхеїла Саакашвілі в соцмережі з'явилась публікація, в якій політик привітав усіх з новорічними святами та похвалився першою фотографією найменшої доньки — Еліс-Марії Саакашвілі.

Еліс-Марія Саакашвілі - позашлюбна донька відомого політика
Еліс-Марія Саакашвілі - позашлюбна донька відомого політика

Зараз дівчинці півтора рочка, вона активно розвивається та живе разом із мамою-співачкою в Грузії.

Молодша донька Саакашвілі
Молодша донька Саакашвілі

Софо Ніжарадзе — мама півторарічної дівчинки, відома у Грузії 36-річна співачка та авторка пісень.

Жінка закінчила російську академію театрального мистецтва. У 2004-2006 роках виконувала роль Джульєтти у російському мюзиклі "Ромео та Джульєтта", а у 2005 стала учасницею конкурсу "Нова Хвиля", де представляла Росію. У 2010 році Софо представила Грузію на Євробаченні. Вона заспівала свою пісню під назвою "Shine", яка допомогла зайняти їй дев’яте місце за загальним числом балів.

36-річна співачка Софо Ніжарадзе
36-річна співачка Софо Ніжарадзе

Свою кар'єру співачки Софо почала з дев'яти років. Вже у 1995 році вона стала лауреатом Міжнародного фестивалю "Кришталеве Різдво" за найкращий вокал, а наступного року здобула перемогу у музичному конкурсі "Браво-Бравіссімо" в Мілані (Італія).

Після цього жінка підписала контракт по співпраці на п'ять років з італійським продюсером Клаудіо Бандерою. І в цьому ж році отримала спеціальний приз на грузинському фестивалі "Ліга".

Софо неодноразово брала участь у багатьох музичних конкурсах, де зазвичай отримувала виключно переможні місця.

Співачка, яка народила доньку від Саакашвілі
Співачка, яка народила доньку від Саакашвілі

Софо Ніжарадзе активно веде свою сторінку у соцмережах, де ділиться з підписниками подіями зі свого життя та віднедавна і фотографіями маленької донечки.

Фотографія співачки зі сторінки в сомережі
Фотографія співачки зі сторінки в сомережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що засудженого Міхеїла Саакашвілі, який через погіршення самопочуття перебував в одній з лікарень в місті Горі у Грузії, повернули назад до в’язниці. Політик перебував у медичному закладі з кінця листопада, адже через голодування у нього почалися проблеми зі здоров'ям.

Теги:
#Грузія #Саакашвілі #Дитина #Донька
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