"Троллинг 99 уровня": Зеленский опубликовал фото с псом по кличке Петя

Украинцы убеждены, что Зеленский назвал собаку в честь Порошенко, хотя пес в семье очень давно и в сети фигурирует не впервые

В понедельник, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский порадовал фолловеров в "Инстаграме" новым фото — из домашнего спортзала в окружении четвероногих любимцев. Впрочем, мало кто обратил внимание на спортивное утро гаранта: людей удивила подпись снимка и имя, выбранное для одной из собак — Петя.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" — написал президент.

Новый пост Зеленского в Инстаграме

Под фото интернет-пользователи бурно реагируют, что Владимир Зеленский якобы назвал цвергшнауцера так же, как и своего политического оппонента — пятого президента Украины Петра Порошенко. Кто-то смеется: дескать, это "троллинг 99 уровня", и пишут "Очень символично собаку Петей назвать", "Боюсь спросить, в честь кого собака названа?" и многие другие комментарии.

Реакция украинцев

Впрочем, многие не верят в то, что вдохновением для клички пса послужил Петр Порошенко. Дескать, цвергшнауцер Петя и белая швейцарская овчарка Нора в семье Зеленских уже давно — еще с актерского прошлого экс-кварталовца. Да и Петю, как и его имя, президент никогда не скрывал: в сети можно увидеть и другие тренировки Зеленского с черным любимцем.

Зеленский и Петя тренировались и раньше

Петя живет в семье Зеленских уже давно - еще со времен актерской карьеры

Напомним, что в поисковом сервисе Google на запрос "сколько лет пр*дурку" начало выдавать первой ссылкой биографию президента Украины Владимира Зеленского, но к этому могут быть причастны его политические оппоненты.