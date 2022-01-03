Рус

"Тролінг 99 рівня": Зеленський опублікував фото з псом на прізвисько Петя

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
159
У мережі — ажіотаж через друга Зеленського та чотирилапого тезки Петра Порошенка Новина оновлена 03 січня 2022, 13:13
У мережі — ажіотаж через друга Зеленського та чотирилапого тезки Петра Порошенка

Українці переконані, що Зеленський назвав собаку на честь Порошенка, хоча пес у сім’ї дуже давно й у мережі фігурує не вперше

У понеділок, 3 січня, президент України Володимир Зеленський порадував фоловерів в "Інстаграмі" новим фото — із домашнього спортзалу в оточенні чотириногих улюбленців. Втім, мало хто звернув увагу на спортивний ранок гаранта: людей здивував підпис знімка та ім’я, обране для одного із собак — Петя.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!"написав президент.

Новий пост Зеленського в Інстаграмі
Новий пост Зеленського в Інстаграмі

Під фото інтернет-користувачі бурхливо реагують, що Володимир Зеленський нібито назвав цвергшнауцера так само, як свого політичного опонента — п’ятого президента України Петра Порошенка. Хтось сміється: мовляв, це "тролінг 99 рівня", і пишуть "Дуже символічно собаку Петею назвати", "Боюсь запитати, на честь кого собаку названо?" та багато інших коментарів.

Реакція українців
Реакція українців

Втім, багато хто не вірить у те, що натхненням для прізвиська пса послужив Петро Порошенко. Мовляв, цвергшнауцер Петя та біла швейцарська вівчарка Нора у родині Зеленських уже давно — ще з акторського минулого екс-кварталівця. Та й Петю, як і його ім’я, президент ніколи не приховував: у мережі можна побачити інші тренування Зеленського з чорним улюбленцем.

Зеленський та Петя тренувалися і раніше
Зеленський та Петя тренувалися і раніше
Петя живе у родині Зеленських вже давно – ще з часів акторської кар’єри
Петя живе у родині Зеленських вже давно – ще з часів акторської кар’єри

Нагадаємо, що в пошуковому сервісі Google на запит "скільки років пр*дурку" почало видавати першим посиланням біографію президента України Володимира Зеленського, але до цього можуть бути причетні його політичні опоненти.

Теги:
#Тренування #Собака #Петро Порошенко #Володимир Зеленський
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Суспільство
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Категорія
В Україні хочуть заборонити використання феєрверків
Більше шкоди, ніж радості: українці просять офіційно заборонити святкові петарди та феєрверки
Дата публікації
Категорія
Погода знову підготувала сюрпризи для українців
Потеплішає до +11°C: погода приготувала "сюрприз" для українців
Дата публікації
Категорія
Розмова з Байденом стала для Зеленського першою міжнародною у 2022 році
Зеленський переговорив із Байденом: головне, що варто про це знати
Дата публікації
Категорія
На Україну чекає переломний 2022 рік
Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік