"Тролінг 99 рівня": Зеленський опублікував фото з псом на прізвисько Петя

Українці переконані, що Зеленський назвав собаку на честь Порошенка, хоча пес у сім’ї дуже давно й у мережі фігурує не вперше

У понеділок, 3 січня, президент України Володимир Зеленський порадував фоловерів в "Інстаграмі" новим фото — із домашнього спортзалу в оточенні чотириногих улюбленців. Втім, мало хто звернув увагу на спортивний ранок гаранта: людей здивував підпис знімка та ім’я, обране для одного із собак — Петя.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!" — написав президент.

Новий пост Зеленського в Інстаграмі

Під фото інтернет-користувачі бурхливо реагують, що Володимир Зеленський нібито назвав цвергшнауцера так само, як свого політичного опонента — п’ятого президента України Петра Порошенка. Хтось сміється: мовляв, це "тролінг 99 рівня", і пишуть "Дуже символічно собаку Петею назвати", "Боюсь запитати, на честь кого собаку названо?" та багато інших коментарів.

Реакція українців

Втім, багато хто не вірить у те, що натхненням для прізвиська пса послужив Петро Порошенко. Мовляв, цвергшнауцер Петя та біла швейцарська вівчарка Нора у родині Зеленських уже давно — ще з акторського минулого екс-кварталівця. Та й Петю, як і його ім’я, президент ніколи не приховував: у мережі можна побачити інші тренування Зеленського з чорним улюбленцем.

Зеленський та Петя тренувалися і раніше

Петя живе у родині Зеленських вже давно – ще з часів акторської кар’єри

Нагадаємо, що в пошуковому сервісі Google на запит "скільки років пр*дурку" почало видавати першим посиланням біографію президента України Володимира Зеленського, але до цього можуть бути причетні його політичні опоненти.