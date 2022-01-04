Укр

Из психбольницы на Киевщине сбежал опасный преступник: как он выглядит (фото)

Автор
Максим Иванов Максим Иванов
Дата публикации
Читати українською
Автор
197
Преступник может быть крайне опасен Новость обновлена 04 января 2022, 21:43
Преступник может быть крайне опасен

Полиция просит сообщать информацию о возможном местонахождении беглеца

В поселке Глеваха Киевской области из психо-наркологического диспансера сбежал преступник, отправленный в медучреждение на принудительное лечение. Областная полиция обратилась к украинцам с просьбой о содействии в поиске мужчины, который может представлять опасность.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице Полиции Киевской области.

Отмечается, что имя беглеца — Александр Александрович Нефедов 1985 года рождения. Побег он совершил 4 января около 15:00. В учреждении его содержали согласно постановлению Кагарлицкого районного суда Киевской области. Служители Фемиды сочли, что мужчина нуждается в принудительном лечении.

Поселок Глеваха, где был совершен побег
Поселок Глеваха, где был совершен побег

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения. Мужчина имеет овальное лицо, высокий лоб, темные короткие волосы, светлые глаза, прямой нос с горизонтальной основой. Губы — средней полноты (нижняя губа выступает), уши — овальные, брови — прямые широкие. Отличительный признак лица — отсутствие переднего зуба на верхней челюсти.

Сбежавший из психбольницы Александр Нефедов
Сбежавший из психбольницы Александр Нефедов

Также отмечается, что Александр Нефедов был одет в зимнюю шапку темно-синего цвета, и такого же цвета фуфайку. На нем также была олимпийка с красными вставками, спортивные штаны и кроссовки белого цвета.

У мужчины — психическое расстройство. Кроме того, по информации СМИ, беглец в Кагарлыке забил насмерть своего отчима, за что ранее отбывал наказание.

Всех, кто может владеть любой информацией о местонахождении Александра Нефедова, просят связаться с полицией по номеру "102".

Напомним, прошлым летом в Кривом Роге произошел подобный инцидент — из местной психлечебницы сбежал мужчина, убив при этом медбрата. Вскоре правоохранителям удалось разыскать и задержать преступника — 21-летнего Ивана Евсейчева.

Теги:
#Киевская область #Розыск
Протесты в Казахстане начались 2 января
Новости СНГ
В Казахстане протесты вспыхнули с новой силой, несмотря на уступки властей: чего добиваются активисты (карта, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января
В Казахстане протесты вспыхнули с новой силой, несмотря на уступки властей: чего добиваются активисты (карта, видео)
Дата публикации
Категория
Зеленский приехал в Карпаты с охраной.
Приехал на борьбу с олигархом? Зеленский поселился в Буковеле в одном отеле с Коломойским
Дата публикации
Категория
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов за год увеличил состояние на 55%
Ахметов за год серьезно разбогател: его состояние достигло почти 25% бюджета Украины