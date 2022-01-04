Из психбольницы на Киевщине сбежал опасный преступник: как он выглядит (фото)

Полиция просит сообщать информацию о возможном местонахождении беглеца

В поселке Глеваха Киевской области из психо-наркологического диспансера сбежал преступник, отправленный в медучреждение на принудительное лечение. Областная полиция обратилась к украинцам с просьбой о содействии в поиске мужчины, который может представлять опасность.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице Полиции Киевской области.

Отмечается, что имя беглеца — Александр Александрович Нефедов 1985 года рождения. Побег он совершил 4 января около 15:00. В учреждении его содержали согласно постановлению Кагарлицкого районного суда Киевской области. Служители Фемиды сочли, что мужчина нуждается в принудительном лечении.

Поселок Глеваха, где был совершен побег

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения. Мужчина имеет овальное лицо, высокий лоб, темные короткие волосы, светлые глаза, прямой нос с горизонтальной основой. Губы — средней полноты (нижняя губа выступает), уши — овальные, брови — прямые широкие. Отличительный признак лица — отсутствие переднего зуба на верхней челюсти.

Сбежавший из психбольницы Александр Нефедов

Также отмечается, что Александр Нефедов был одет в зимнюю шапку темно-синего цвета, и такого же цвета фуфайку. На нем также была олимпийка с красными вставками, спортивные штаны и кроссовки белого цвета.

У мужчины — психическое расстройство. Кроме того, по информации СМИ, беглец в Кагарлыке забил насмерть своего отчима, за что ранее отбывал наказание.

Всех, кто может владеть любой информацией о местонахождении Александра Нефедова, просят связаться с полицией по номеру "102".

Напомним, прошлым летом в Кривом Роге произошел подобный инцидент — из местной психлечебницы сбежал мужчина, убив при этом медбрата. Вскоре правоохранителям удалось разыскать и задержать преступника — 21-летнего Ивана Евсейчева.