Рус

З психіатричної лікарні на Київщині втік небезпечний злочинець: як він виглядає (фото)

Автор
Максим Іванов Максим Іванов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
197
Злочинець може бути вкрай небезпечним Новина оновлена 04 січня 2022, 21:43
Злочинець може бути вкрай небезпечним

Поліція просить повідомляти інформацію про можливе місцеперебування втікача

У селищі Глеваха Київської області із психо-наркологічного диспансеру втік злочинець, відправлений до медзакладу на примусове лікування. Обласна поліція звернулася до українців із проханням про сприяння у пошуку чоловіка, який може становити небезпеку.

Відповідна інформація з’явилася на facebook-сторінці Поліції Київської області.

Зазначається, що ім’я втікача — Олександр Олександрович Нефьодов 1985 року народження. Втечу він здійснив 4 січня близько 15:00. В установі його утримували згідно з ухвалою Кагарлицького районного суду Київської області. Служителі Феміди вважали, що чоловік потребує примусового лікування.

Селище Глеваха, де було здійснено втечу
Селище Глеваха, де було здійснено втечу

Прикмети розшукуваного: на вигляд 35-40 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури. Чоловік має овальне обличчя, високий лоб, темне коротке волосся, світлі очі, прямий ніс із горизонтальною основою. Губи – середньої повноти (нижня губа виступає), вуха – овальні, брови – прямі широкі. Відмітна ознака особи – відсутність переднього зуба на верхній щелепі.

Олександр Нефєдов, який втік із психіатричної лікарні
Олександр Нефєдов, який втік із психіатричної лікарні

Також наголошується, що Олександр Нефьодов був одягнений у зимову шапку темно-синього кольору, і такого ж кольору фуфайку. На ньому також була олімпійка з червоними вставками, спортивні штани та кросівки білого кольору.

У чоловіка психічний розлад. Крім того, за інформацією ЗМІ, утікач у Кагарлику забив на смерть свого вітчима, за що раніше відбував покарання.

Усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про місцеперебування Олександра Нефьодова, просять зв’язатися з поліцією за номером "102".

Нагадаємо, минулого літа в Кривому Розі стався подібний інцидент — із місцевої психлікарні втік чоловік, вбивши при цьому медбрата. Незабаром правоохоронцям вдалося розшукати та затримати злочинця – 21-річного Івана Євсейчева.

Теги:
#Київська область #Розшук
Протести у Казахстані розпочалися 2 січня
Новини СНД
У Казахстані протести спалахнули з новою силою, попри поступки влади: чого домагаються активісти (карта, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протести у Казахстані розпочалися 2 січня
У Казахстані протести спалахнули з новою силою, попри поступки влади: чого домагаються активісти (карта, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський приїхав до Карпат з охороною.
Приїхав на боротьбу з олігархом? Зеленський оселився в Буковелі в одному готелі з Коломойським
Дата публікації
Категорія
Медики закликають не панікувати, проте вірус до кінця не вивчений і може протікати складніше звичайного ковіду
"Флурона" вже по сусідству з Україною: що відомо про нову хворобу
Дата публікації
Категорія
В Асоціації рієлторів України розповіли, коли ціни на житло почнуть рости
Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України