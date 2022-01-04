З психіатричної лікарні на Київщині втік небезпечний злочинець: як він виглядає (фото)

Поліція просить повідомляти інформацію про можливе місцеперебування втікача

У селищі Глеваха Київської області із психо-наркологічного диспансеру втік злочинець, відправлений до медзакладу на примусове лікування. Обласна поліція звернулася до українців із проханням про сприяння у пошуку чоловіка, який може становити небезпеку.

Відповідна інформація з’явилася на facebook-сторінці Поліції Київської області.

Зазначається, що ім’я втікача — Олександр Олександрович Нефьодов 1985 року народження. Втечу він здійснив 4 січня близько 15:00. В установі його утримували згідно з ухвалою Кагарлицького районного суду Київської області. Служителі Феміди вважали, що чоловік потребує примусового лікування.

Селище Глеваха, де було здійснено втечу

Прикмети розшукуваного: на вигляд 35-40 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури. Чоловік має овальне обличчя, високий лоб, темне коротке волосся, світлі очі, прямий ніс із горизонтальною основою. Губи – середньої повноти (нижня губа виступає), вуха – овальні, брови – прямі широкі. Відмітна ознака особи – відсутність переднього зуба на верхній щелепі.

Олександр Нефєдов, який втік із психіатричної лікарні

Також наголошується, що Олександр Нефьодов був одягнений у зимову шапку темно-синього кольору, і такого ж кольору фуфайку. На ньому також була олімпійка з червоними вставками, спортивні штани та кросівки білого кольору.

У чоловіка психічний розлад. Крім того, за інформацією ЗМІ, утікач у Кагарлику забив на смерть свого вітчима, за що раніше відбував покарання.

Усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про місцеперебування Олександра Нефьодова, просять зв’язатися з поліцією за номером "102".

Нагадаємо, минулого літа в Кривому Розі стався подібний інцидент — із місцевої психлікарні втік чоловік, вбивши при цьому медбрата. Незабаром правоохоронцям вдалося розшукати та затримати злочинця – 21-річного Івана Євсейчева.