Укр

Чаевые не панацея: российский турист столкнулся с проблемами в отеле из-за вознаграждения

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Для отдыха туристы выбрали пятизвездочный отель Новость обновлена 12 января 2022, 12:02
Для отдыха туристы выбрали пятизвездочный отель

Практика небольшого вознаграждения за работу для горничных существует не первый год, но может вызвать определенные трудности.

Отдых в египетских отелях может быть связан не только с риском непоселения из-за овербукинга, но и с проблемами с персоналом из-за чаевых.

Российский турист поделился историей, как вознаграждение для уборщика привело к тому, что номер практически перестали убирать.

Шарм-эль-Шейх – популярный курортный город в Египте и именно там в отеле классом в 5 звезд турист решил провести отдых. После того, как его номер качественно убрали в первый день, он решил отблагодарить горничного и оставил вознаграждение — 50 египетских фунтов (почти 90 грн) и записку с благодарностью.

На следующий день все стало еще лучше — в номер принесли гладильную доску, утюг и воду, которая была доступна и так. Но на третий день — уборку провели некачественно. Полотенца сменили, кровать застелили, но больше ничего не было убрано. На четвертый — даже кровать заправили спустя рукава.

Автор пишет, что было ощущение, что на кровать просто накинули одеяло. Правда выяснилась на пятый день — уборщик начал намекать на чаевые, когда его застали в номере.

"Мы поговорили с соседями и выяснили, что у них убираются отлично каждый день, — пишет автор блога — при этом они ни разу не оставляли чаевые".

Оставшиеся дни отдыха они давали вознаграждение. Историю турист резюмирует выводом, что чаевые лучше не оставлять или давать в конце, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее "Телеграф" писал про природный катаклизм в Египте — снег, дожди и град привели к гибели трех человек.

Теги:
#Египет #Туристы #Вознаграждение #Чаевые
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