Чайові не панацея: російський турист зіштовхнувся з проблемами у готелі через винагороду

Практика невеликої винагороди за роботу для покоївок існує не перший рік, але може спричинити певні труднощі.

Відпочинок в єгипетських готелях може бути пов’язаний не тільки з ризиком непоселення через овербукінгу, але і з проблемами з персоналом через чайові.

Російський турист поділився історією, як винагорода для прибиральника призвела до того, що номер майже перестали прибирати.

Шарм-ель-Шейх – популярне курортне місто в Єгипті і саме там у готелі класом 5 зірок турист вирішив провести відпочинок. Після того, як його номер якісно прибрали в перший день, він вирішив віддячити чоловіку-покоївці та залишив винагороду — 50 єгипетських фунтів (майже 90 грн) та записку з вдячністю.

Наступного дня все стало ще краще — у номер принесли прасувальну дошку, праску та воду, яка була доступна і так. Але на третій день прибирання провели неякісно. Рушники змінили, ліжко застелили, але нічого не було прибрано. На четвертий — навіть ліжко заправили абияк.

Автор пише, що було відчуття, що на ліжко просто накинули ковдру. Правда з’ясувалась на п’ятий день — прибиральник почав натякати на чайові, коли його застали в номері.

"Ми поговорили з сусідами і з’ясували, що у них прибирають чудово кожен день, — пише автор блогу — при цьому вони жодного разу не залишали чайові".

Дні відпочинку, що залишилися, вони давали винагороду. Історію турист резюмує висновком, що чайові краще не залишати чи давати наприкінці, щоб уникнути подібних ситуацій.

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