"Дождь" в салоне самолета и "пропажа" обратного рейса: полтысячи украинцев застряли в Доминикане

Туристов уже выселяли из отелей, когда чартер за ними так и не отправился из Киева

Около 500 украинцев не смогли вовремя вылететь из Киева в Доминиканскую республику: люди прибыли в аэропорт "Борисполь", но самолет не полетел якобы из-за обледенения. В то время как в Доминикане несколько сотен людей "зависло" в отелях, время проживания в которых истекло. Реакция туркомпании на форс-мажор привела украинских туристов в негодование.

Подробнее о ситуации "Телеграфу" рассказала одна из туристок, застрявших в Доминикане.

Так, 2 января из Киева в Ла-Романа отправился один из рейсов авиакомпании Azur Air. Проблемы начались еще по пути на отдых. Как рассказывает одна из пассажирок, в салоне самолета с потолка капала жидкость.

"Стюард назвал это конденсатом. Эту воду мы ловили стаканчиками. Потом место, откуда капало, стюарды заложили салфетками. Самолет уже опускался, так что это помогло", — описывает киевлянка происходящее на борту.

Вероятно, подобный "дождь" на воздушном судне этой компании идет не впервые. Недавно пользовательница под ником senoritairina опубликовала в Instagram кадры, на которых видна капающая в салоне самолета жидкость. Девушка пожаловалось, что для комфорта пассажиров со стороны бортпроводников ничего сделано не было.

Далее наша собеседница рассказывает, что после прилета в Доминикану заселилась в выбранный отель, и все было хорошо. Но настал день вылета домой, 13 января.

"С самого утра я следила, чтобы самолет вылетел сюда, так как это чартер. Рейс откладывался-откладывался… Но в день нашего отлета самолет из Киева так и не вылетел. Начала звонить-писать гиду, турагенту. Мне говорили, что в Киеве о ситуации знают, просили пока оставаться в своем отеле", — рассказала девушка.

Информацию о дальнейшем ходе событий в туркомпании ANEX Tour обещали озвучить ближе к 12 часам дня, когда проходит чек-аут. Туристы предполагали, что с отелем договорятся и продлят проживание на период, пока не решится вопрос с чартером.

"В 11.30 мне опять сказали, мол, ждут информацию. В ANEX Tour говорили, что отправили запрос отелю, хотя тот заявлял, что ничего не получал. Так и бродила между ними. Восемь тысяч шагов находила, пытаясь узнать информацию", — отметила киевлянка.

Спустя несколько часов местный гид все же сообщила о выселении из отелей, в которых уже закончился срок проживания. Но ответы на вопросы о том, в какую гостиницу переселят людей, с какими условиями, во сколько и на какой период времени – никто дать не смог.

"Так как я тут с ребенком, то просто уже сдалась и решила договориться с нашим отелем. Пришлось заплатить за продление самостоятельно. Конечно, через оператора это было бы дешевле, но представители туркомпании не стали отправлять запросы", — сказала женщина.

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Украинка возмущена, что все эти часы после "пропажи" обратного рейса люди, по сути оставшиеся без места для ночлега в чужой стране, не могли получить адекватной информации от представителей туроператора.

"Я просила дать письменно информацию о том, куда нас переселяют, до которого часа мы там будем, но меня отправляли в киевский офис. Мол, ждите, он же сейчас закрыт, так как в Украине ночь. Тогда как Киев отправлял в доминиканский офис. И вот так все пинали друг друга. Кто за что отвечает, в итоге, мне никто сказать не смог", — рассказала туристка.

Киевлянка отмечает, что не у всех была возможность своими силами решить вопрос с отелем. И люди несколько часов находились в непонятной ситуации.

"На этот день ушло много нервов. Уже позже сообщили, что приехал автобус, который перевозит в какой-то отель людей, гарантировали ночлег и ужин. Какие были условия там – не знаю. Но я представляю, каково заселить одновременно так много людей", — добавила женщина.

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По словам украинки, на следующий день туроператор вышел на связь и наконец-то сообщил о планируем обратном рейсе.

"Вечером у нас должен быть самолет. Правда, выехать из отеля нам предложили за 5 часов до вылета, хотя аэропорт в 60 километрах. Как я понимаю, это из-за времени чек-аута в отеле, куда всех свезли. Вероятно, всех выселяют и сразу – в аэропорт. А аэропорт в Ла-Романе достаточно небольшой как для 500 человек", — пояснила туристка.

Отметим, что на момент публикации авиакомпания и туроператор не предоставили комментарии по поводу сложившейся ситуации нашему изданию.

Добавим, что ЧП с украинцами, которые не могли отправиться из Борисполя в Доминикану, вероятно возникло по техническим причинам. Как пишут СМИ, произошло обледенение самолета. И хотя туристы уже зашли на борт, неожиданно всех попросили отправиться на выход, не объяснив причин.

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