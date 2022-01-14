"Дощ" у салоні літака та "зникнення" зворотного рейсу: півтисячі українців застрягли в Домінікані

Туристів уже виселяли з готелів, коли чартер за ними так і не вирушив із Києва

Близько 500 українців не змогли вчасно вилетіти з Києва до Домініканської республіки: люди прибули до аеропорту "Бориспіль", але літак не полетів нібито через зледеніння. У той час як у Домінікані кілька сотень людей "зависло" в готелях, час проживання у яких закінчився. Реакція туркомпанії на форсмажор обурила українських туристів.

Докладніше про ситуацію "Телеграфу" розповіла одна з туристок, яка застрягла у Домінікані.

Так, 2 січня з Києва до Ла-Романи вирушив один із рейсів авіакомпанії Azur Air. Проблеми почалися ще дорогою на відпочинок. Як розповідає одна з пасажирок, у салоні літака зі стелі капала рідина.

"Стюард назвав це конденсатом. Цю воду ми ловили склянками. Потім місце, звідки капало, стюарди заклали серветками. Літак уже опускався, тож це допомогло", — описує киянка те, що відбувалося на борту.

Ймовірно, такий "дощ" на повітряному судні цієї компанії йде не вперше. Нещодавно користувачка під ніком senoritairina опублікувала в Instagram кадри, на яких видно рідину, що капає в салоні літака. Дівчина поскаржилася, що для комфорту пасажирів з боку бортпровідників нічого не було зроблено.

Далі наша співрозмовниця розповідає, що після прильоту до Домінікани заселилася до обраного готелю, і все було добре. Але настав день вильоту додому, 13 січня.

"З самого ранку я стежила, щоби літак вилетів сюди, бо це чартер. Рейс відкладався-відкладався... Та в день нашого відльоту літак з Києва так і не вилетів. Почала дзвонити-писати гіду, турагенту. Мені говорили, що у Києві про ситуацію знають, просили поки що залишатися у своєму готелі", — розповіла дівчина.

Інформацію про подальший перебіг подій у туркомпанії ANEX Tour обіцяли озвучити ближче до 12 години дня, коли відбувається чек-аут. Туристи припускали, що з готелем домовляться і продовжать проживання на період, доки не вирішиться питання з чартером.

"О 11.30 мені знову сказали, мовляв, чекають на інформацію. В ANEX Tour говорили, що відправили запит готелю, хоча той заявляв, що нічого не отримував. Так і тинялася між ними. Вісім тисяч кроків находила, намагаючись дізнатися інформацію", — зазначила киянка .

Через кілька годин місцевий гід все ж таки повідомила про виселення з готелів, в яких вже закінчився термін проживання. Але відповіді на запитання про те, в який готель переселять людей, з якими умовами, о котрій і на який період часу – ніхто дати не зміг.

"Оскільки я тут з дитиною, то просто вже здалася і вирішила домовитися з нашим готелем. Довелося заплатити за продовження самостійно. Звичайно, через оператора це було б дешевше, але представники туркомпанії не відправляли запити", — сказала жінка.

Читайте також: Категорія Подорожі Де відпочити взимку: українцям назвали найбільш "ходові" варіанти для туризму Найбільшою популярністю в Україні в холодну пору року користуються, звичайно ж, Карпати

Українка обурена, що весь цей чай після "пропажі" зворотного рейсу люди, які по суті залишилися без місця для ночівлі в чужій країні, не могли отримати адекватної інформації від представників туроператора.

"Я просила дати письмово інформацію про те, куди нас переселяють, до якої години ми там будемо, але мене відправляли до київського офісу. Мовляв, чекайте, він же зараз закритий, бо в Україні ніч. Тоді як Київ відправляв до домініканського офісу. І ось так усі штовхали одне одного. Хто за що відповідає, зрештою, мені ніхто сказати не зміг", — розповіла туристка.

Киянка зазначає, що не у всіх була можливість самотужки вирішити питання з готелем. І люди кілька годин перебували у незрозумілій ситуації.

"На цей день пішло багато нервів. Вже пізніше повідомили, що приїхав автобус, який перевозить до якогось готелю людей, гарантували ночівлю та вечерю. Які були умови там – не знаю. Але я уявляю, як-то заселити одночасно так багато людей", — додала жінка.

За словами українки, наступного дня туроператор вийшов на зв’язок і нарешті повідомив про запланований зворотній рейс.

"Ввечері у нас має бути літак. Щоправда, виїхати з готелю нам запропонували за 5 годин до вильоту, хоча аеропорт за 60 кілометрів. Як я розумію, це через час чек-ауту в готелі, куди всіх звезли. Мабуть, усіх виселяють й одразу – в аеропорт. А аеропорт у Ла-Романі досить невеликий як для 500 осіб", — пояснила туристка.

Зазначимо, що на момент публікації авіакомпанія і туроператор не надали коментарі щодо ситуації, що склалася, нашому виданню.

Додамо, що НП з українцями, які не могли вирушити з Борисполя до Домінікани, ймовірно виникла з технічних причин. Як пишуть ЗМІ, сталося зледеніння літака. І хоча туристи вже зайшли на борт, несподівано попросили всіх вирушити на вихід, не пояснивши причин.

Як повідомляв раніше "Телеграф", за часів пандемії коронавірусу планування подорожей ускладнилося. Експертка у туристичній сфері розповіла, який маневр допоможе туристам не залишитися без грошей, якщо ваш рейс раптово скасують через спалах ковіду.