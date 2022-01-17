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Держали под землей и жестоко убили: подробности похищения и смерти 11-летнего Максима в Запорожской области

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Максиму было всего 11 лет, родные верили, что он до сих пор жив Новость обновлена 17 января 2022, 12:26
Максиму было всего 11 лет, родные верили, что он до сих пор жив

Говорят, что ребенок провел в погребе несколько дней, после чего его убили

В понедельник, 17 января, стало известно о гибели 11-летнего Максима Самофалова, которого искали еще с августа прошлого года по всей стране. Оказалось, что пятиклассник умер в муках, а тело нашли в погребе на территории частного дома в пгт Акимовка.

Пока информацию в полиции Запорожской области официально не разглашают, ссылаясь на то, что дело очень сложное. Однако источники в правоохранительных органах говорят, что к гибели ребенка могут быть причастны двое мужчин.

Согласно информации портала "Наш город", по предварительным данным, двое мужчин 25 и 45 лет (последний — рецидивист, который отбывал наказания за тяжкие преступления) похитили Максима. Ребенка затащили в погреб частного дома в его родной Акимовке. СМИ пишет о том, что школьника несколько дней держали под землей, после чего жестоко убили.

На момент выхода новости найти похитителей и убийц не удалось, однако личности уже установлены. А официальная информация полиции по данному делу будет позже.

Максим учился в пятом классе
Максим учился в пятом классе

Напомним, на Закарпатье подвели промежуточные итоги в запутанной истории исчезновения 36-летней жительницы Ужгорода Габриэллы Яцкович. Её разыскивали с 10 января, а спустя два дня обнаружили задушенной на чердаке собственного дома.

Теги:
#Дети #Убийство #Запорожская область
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