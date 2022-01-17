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Тримали під землею та жорстоко вбили: подробиці викрадення та смерті 11-річного Максима у Запорізькій області

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Максимові було лише 11 років, рідні вірили, що він досі живий Новина оновлена 17 січня 2022, 12:26
Максимові було лише 11 років, рідні вірили, що він досі живий

Кажуть, що дитина провела у льоху кілька днів, після чого її вбили

У понеділок, 17 січня, стало відомо про загибель 11-річного Максима Самофалова, якого шукали ще із серпня минулого року по всій країні. Виявилося, що п’ятикласник помер у муках, а тіло знайшли у льоху на території приватного будинку у смт Якимівка.

Поки що інформацію в поліції Запорізької області офіційно не розголошують, посилаючись на те, що справа дуже складна. Проте джерела у правоохоронних органах кажуть, що до загибелі дитини можуть бути причетні двоє чоловіків.

За інформацією порталу "Наше місто", за попередніми даними, двоє чоловіків 25 та 45 років (останній — рецидивіст, який відбував покарання за тяжкі злочини) викрали Максима. Дитину затягли у льох приватного будинку у його рідній Якимівці. ЗМІ пише про те, що школяра кілька днів утримували під землею, після чого жорстоко вбили.

На момент виходу новини знайти викрадачів та вбивць не вдалося, проте особи вже встановлено. А офіційна інформація поліції у цій справі буде згодом.

Максим навчався у п’ятому класі
Максим навчався у п’ятому класі

Нагадаємо, на Закарпатті підбили проміжні підсумки у заплутаній історії зникнення 36-річної мешканки Ужгорода Габріели Яцкович. Її розшукували з 10 січня, а за два дні виявили задушеною на горищі власного будинку.

Теги:
#Діти #Вбивство #Запорізька область
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