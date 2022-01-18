Укр

"Ви й*лопи": украинский телеведущий назвал украинцев овощами и предрек новый Майдан (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Речь журналиста многих поразила Новость обновлена 18 января 2022, 10:39
Речь журналиста многих поразила

Украинский телеведущий в своей речи разделил людей на три вида

Украинский телеведущий Матвей Ганапольский в большом марафоне телеканала "Прямой", который 17 января был посвящен возвращению в Украину и судебному процессу над пятым президентом Петром Порошенко, произнес пламенную речь. В ней общественный деятель оскорбил некоторых украинцев и предрек новый Майдан, что не могло остаться без внимания и не возмутить общественность.

Свою речь телеведущий и режиссер начал с того, что задал вопрос аудитории: украинцы они или нет, и есть ли у них украинские документы?

"Если украинские, так может не просто з*дницей сидеть на диване, — рассуждает Ганапольский, говоря о том, что в Украине якобы издеваются над лидером оппозиции Петром Порошенко. — Ви "йолопи" (на языке оригинала, смотри видео — ред.) или кто? Любите Зеленского? Так идите на демонстрацию, поддерживайте его".

В своей речи режиссер также заявил о том, что никто до 2014 года не знал, что будет Майдан, намекая, что подобное может повториться.

"Вот увидите. Потому что в этой стране есть граждане, — продолжил ведущий, обращаясь к телезрителям. — Знайте, я разделяю всех, кто нас смотрит, на три типа: есть овощи, есть "население", которое говорит, что может мы бы и пошли куда-то но холодно, а есть граждане".

Он призывал украинцев заглянуть в карманы и холодильник, и задуматься: стоит ли это все защищать?

"Не выходите и не позорьте тех, кто выйдет. А люди выйдут, обязательно. Украинские майданы рождаются с воздуха", — выразил свое мнение Ганапольский.

Ганапольский о новом Майдане

После эфира некоторые украинцы пишут, что телеведущий превзошел скандального коллегу Вячеслава Пиховшека, но не дотянул до российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Нужно было украинцев называть не просто "йолопами", а перейти на мат", — с иронией пишет шеф-редактор УНИАНа Михаил Ганницкий.

Другие шутят, что скоро на украинском ТВ появится новый жанр — "проповеди Ганапольского".

Реакция на речь Ганапольского
Реакция на речь Ганапольского

Отметим, что Матвей Ганапольский является уроженцем Львова, но долгое время жил в России, работая там журналистом, теле-, радиоведущим ("Эхо Москвы"). Впрочем, после революции в Украине 2014 года он окончательно вернулся в Киев. Работал на "Радио "Эра", телеканалах "NewsOne" и "Прямой".

Напомним, что россияне нашли в протестах в Казахстане украинский след и вспомнили про Майдан.

Теги:
#Оскорбление #Майдан #Матвей Ганапольский #Прямой
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