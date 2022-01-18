"Ви й*лопи": украинский телеведущий назвал украинцев овощами и предрек новый Майдан (видео)
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Украинский телеведущий в своей речи разделил людей на три вида
Украинский телеведущий Матвей Ганапольский в большом марафоне телеканала "Прямой", который 17 января был посвящен возвращению в Украину и судебному процессу над пятым президентом Петром Порошенко, произнес пламенную речь. В ней общественный деятель оскорбил некоторых украинцев и предрек новый Майдан, что не могло остаться без внимания и не возмутить общественность.
Свою речь телеведущий и режиссер начал с того, что задал вопрос аудитории: украинцы они или нет, и есть ли у них украинские документы?
"Если украинские, так может не просто з*дницей сидеть на диване, — рассуждает Ганапольский, говоря о том, что в Украине якобы издеваются над лидером оппозиции Петром Порошенко. — Ви "йолопи" (на языке оригинала, смотри видео — ред.) или кто? Любите Зеленского? Так идите на демонстрацию, поддерживайте его".
В своей речи режиссер также заявил о том, что никто до 2014 года не знал, что будет Майдан, намекая, что подобное может повториться.
"Вот увидите. Потому что в этой стране есть граждане, — продолжил ведущий, обращаясь к телезрителям. — Знайте, я разделяю всех, кто нас смотрит, на три типа: есть овощи, есть "население", которое говорит, что может мы бы и пошли куда-то но холодно, а есть граждане".
Он призывал украинцев заглянуть в карманы и холодильник, и задуматься: стоит ли это все защищать?
"Не выходите и не позорьте тех, кто выйдет. А люди выйдут, обязательно. Украинские майданы рождаются с воздуха", — выразил свое мнение Ганапольский.
После эфира некоторые украинцы пишут, что телеведущий превзошел скандального коллегу Вячеслава Пиховшека, но не дотянул до российского пропагандиста Владимира Соловьева.
"Нужно было украинцев называть не просто "йолопами", а перейти на мат", — с иронией пишет шеф-редактор УНИАНа Михаил Ганницкий.
Другие шутят, что скоро на украинском ТВ появится новый жанр — "проповеди Ганапольского".
Отметим, что Матвей Ганапольский является уроженцем Львова, но долгое время жил в России, работая там журналистом, теле-, радиоведущим ("Эхо Москвы"). Впрочем, после революции в Украине 2014 года он окончательно вернулся в Киев. Работал на "Радио "Эра", телеканалах "NewsOne" и "Прямой".
Напомним, что россияне нашли в протестах в Казахстане украинский след и вспомнили про Майдан.
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