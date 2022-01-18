"Ви й*лопи": український телеведучий назвав українців овочами та передрік новий Майдан (відео)

Український телеведучий у своїй промові поділив людей на три види

Український телеведучий Матвій Ганапольський у великому марафоні телеканалу "Прямий", який 17 січня був присвячений поверненню в Україну та судовому процесу над п’ятим президентом Петром Порошенком, виголосив полум’яну промову. У ній громадський діяч образив деяких українців і спророкував новий Майдан, що не могло залишитися поза увагою та не обурити громадськість.

Свою промову телеведучий та режисер розпочав із того, що поставив запитання аудиторії: українці вони чи ні, і чи є у них українські документи?

"Якщо українські, так може не просто д*пою сидіти на дивані, — розмірковує Ганапольський, говорячи про те, що в Україні нібито знущаються з лідера опозиції Петра Порошенка. — Ви йолопи або хто? Любите Зеленського? Так йдіть на демонстрацію, підтримуйте його".

У своїй промові режисер також заявив, що ніхто до 2014 року не знав, що буде Майдан, натякаючи, що подібне може повторитися.

"Ось побачите. Тому що в цій країні є громадяни, — продовжив ведучий, звертаючись до телеглядачів. — Знайте, я поділяю всіх, хто нас дивиться, на три типи: є овочі, є "население", яке каже, що може ми б і пішли кудись але холодно, а є громадяни".

Він закликав українців зазирнути в кишені та холодильник, і замислитись: чи варто це все захищати?

"Не виходьте і не ганьбіть тих, хто вийде. А люди вийдуть, обов’язково. Українські майдани народжуються з повітря", — висловив свою думку Ганапольський.

Ганапольський про новий Майдан

Після ефіру деякі українці пишуть, що телеведучий перевершив скандального колегу В’ячеслава Піховшека, але не дотяг до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Треба було українців називати не просто "йолопами", а перейти на мат", — з іронією пише шеф-редактор УНІАНу Михайло Ганницький.

Інші жартують, що невдовзі на українському ТБ з’явиться новий жанр — "проповіді Ганапольського".

Реакція на промову Ганапольського

Зазначимо, що Матвій Ганапольський є уродженцем Львова, але довго жив у Росії, працюючи там журналістом, теле-, радіоведучим ("Эхо Москвы"). Втім, після революції в Україні 2014 року він остаточно повернувся до Києва. Працював на "Радіо "Ера", телеканалах "NewsOne" та "Прямий".

Нагадаємо, що росіяни знайшли у протестах у Казахстані український слід та згадали про Майдан.