Зеленские на Сейшелах? В каких условиях могла отдыхать семья президента на берегу Индийского океана (фото)

Официальной информации о месте отдыха первой леди нет.

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена якобы летала на Сейшельские острова на отдых в январе. Местом, в котором могла останавливаться первая леди и сопровождающие ее близкие люди в расследовании "Украинской правды" показан пятизвездочный отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.

На сайте Вooking он описан как спа-отель, где к услугам гостей — просторные виллы с собственными террасами на зеленом острове Силуэт.

Вид одного из бассейнов на территории отеля

Одной из "фишек" отеля является панорамный бассейн и вид на Индийский океан из части окон вилл. Гостям предлагается местная, итальянская и японская кухни, а также — дайвинг, пешеходные маршруты, детский клуб.

Можно отдыхать с видом на океан в теплом бассейне

Отель находится на острове с тропическим лесом

За виллу в саду с включенным завтраком просят от 18 тысяч за сутки.

Стоимость отдыха на ближайшее время

Внутренее убранство одной из вилл

Рейтинг на сайте 8,5 из 10. Пользователи отметили, что персонал радушно принимает гостей, пейзажи красивы, а отдых назвали удивительным. Среди недостатков выделили обилие москитов и неудовлетворенность едой.

В отзывах сайта "Гугл", рейтинг отеля 4,7 из 5. Большинство последних отзывов описывают прекрасную природу вокруг, радость от прогулок и бассейна, но нашлось место и негативу. Турист отметил, что ему не вынесли даже "приветственного стакана воды", также на его вилле были проблемы со светом.

"Ни влажных полотенец, ни приветственного напитка, ни даже приветственного стакана воды"

В расследовании "УП" отмечается, что Зеленская могла улететь с семьей 5 января, а вернуться 16. В это время президент отдыхал в компании главы своего Офиса Андрея Ермака в Карпатах.