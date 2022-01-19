Зеленские на Сейшелах? В каких условиях могла отдыхать семья президента на берегу Индийского океана (фото)
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Официальной информации о месте отдыха первой леди нет.
Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена якобы летала на Сейшельские острова на отдых в январе. Местом, в котором могла останавливаться первая леди и сопровождающие ее близкие люди в расследовании "Украинской правды" показан пятизвездочный отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.
На сайте Вooking он описан как спа-отель, где к услугам гостей — просторные виллы с собственными террасами на зеленом острове Силуэт.
Одной из "фишек" отеля является панорамный бассейн и вид на Индийский океан из части окон вилл. Гостям предлагается местная, итальянская и японская кухни, а также — дайвинг, пешеходные маршруты, детский клуб.
За виллу в саду с включенным завтраком просят от 18 тысяч за сутки.
Рейтинг на сайте 8,5 из 10. Пользователи отметили, что персонал радушно принимает гостей, пейзажи красивы, а отдых назвали удивительным. Среди недостатков выделили обилие москитов и неудовлетворенность едой.
В отзывах сайта "Гугл", рейтинг отеля 4,7 из 5. Большинство последних отзывов описывают прекрасную природу вокруг, радость от прогулок и бассейна, но нашлось место и негативу. Турист отметил, что ему не вынесли даже "приветственного стакана воды", также на его вилле были проблемы со светом.
В расследовании "УП" отмечается, что Зеленская могла улететь с семьей 5 января, а вернуться 16. В это время президент отдыхал в компании главы своего Офиса Андрея Ермака в Карпатах.
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