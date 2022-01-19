Зеленські на Сейшелах? За яких умов могла відпочивати сім’я президента на березі Індійського океану (фото)

Офіційної інформації про місце відпочинку першої леді немає.

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена нібито літала на Сейшельські острови на відпочинок у січні. Місцем, в якому могла зупинятися перша леді та близькі люди, що її супроводжували, у розслідуванні "Української правди" показаний п’ятизірковий готель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.

На сайті Вooking він описаний як спа-готель, де до послуг гостей просторі вілли з власними терасами на зеленому острові Силует.

Вигляд одного з басейнів на території готелю

Однією з "фішок" готелю є панорамний басейн та вид на Індійський океан з частини вікон вілл. Гостям пропонується місцева, італійська та японська кухні, а також дайвінг, пішохідні маршрути, дитячий клуб.

Можна відпочивати з видом на океан у теплому басейні

Готель знаходиться на острові з тропічним лісом

За віллу в саду із включеним сніданком просять від 18 тисяч за добу.

Вартість відпочинку на найближчий час

Внутрішнє оздоблення однієї з вілл

Рейтинг на сайті 8,5 з 10. Користувачі відзначили, що персонал гостинно приймає гостей, пейзажі красиві, а відпочинок назвали дивовижним. Серед недоліків виділили велику кількість москітів і незадоволеність їжею.

У відгуках сайту "Гугл", рейтинг готелю 4,7 з 5. Більшість останніх відгуків описують прекрасну природу навколо, радість від прогулянок та басейну, але знайшлося місце та негативу. Турист зазначив, що йому не винесли навіть "вітальної склянки води", також на його віллі були проблеми зі світлом.

"Ні вологих рушників, ні вітального напою, ні навіть вітальної склянки води"

У розслідуванні "УП" зазначається, що Зеленська могла відлетіти з сім’єю 5 січня, а повернутися 16. У цей час президент відпочивав у компанії голови свого Офісу Андрія Єрмака у Карпатах.