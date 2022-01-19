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ЗМІ знайшли докази відпочинку сім’ї Зеленського на Сейшелах: розслідування (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У Сейшельських островів з Україною — безвіз Новина оновлена 19 січня 2022, 09:52
У Сейшельських островів з Україною — безвіз

Одним із підтверджуючих фактів є виїзд з аеропорту від терміналу на машинах прикриття.

Відпочинок президента України Володимира Зеленського та його родини стає надбанням громадськості завдяки журналістам. Так, після невеликої відпустки в Карпатах у готелі "Редіссон", Зеленського не могли знайти — опубліковане фото датувалося минулим роком.

Тоді ж з’явилася перша інформація, що президент вирушив на відпочинок на екзотичні острови. Як вдалося з’ясувати журналістам "Української правди" — на Сейшелах, що омиваються Індійським океаном, відпочивала дружина президента Олена з дітьми та близькими — біля 10 людей, — повідомляє сайт із посиланням на свої джерела.

Ймовірне місце відпочинку сім’ї Зеленського
Ймовірне місце відпочинку сім’ї Зеленського

Вони зупинилися в готелі "Хілтон" — це вдалося встановити за публікаціями в соцмережах ближнього кола. Вилетіли 5 січня, повернулися 16, вартість номера у п’ятизірковому готелі – близько 100 доларів на добу.

Пости близьких у соцмережах
Пости близьких у соцмережах

Серед фактів, оприлюднених журналістами, те, що послуга повернення Зеленської та її супутників через зал офіційних делегацій могла бути оплачена коштом держбюджету — заявку нібито робило держуправління у справах. Вартість прибуття через цей термінал – 3,5 тисячі гривень з особи.

Розслідування "Української правди"

Журналісти направили запити про цей факт і про саму відпустку сім’ї президента до різних структур і до самого глави держави. Вони запитують, коли президент публічно повідомлятиме про відпочинок свій та сім’ї, як це роблять інші світові лідери.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська публічно відповіла на критику своєї ініціативи щодо реформи шкільного харчування.

Теги:
#Відпустка #Сейшели #Володимир Зеленський #Олена Зеленська
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