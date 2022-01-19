СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)

Одним из подтверждающих фактов является выезд из аэропорта от терминала на машинах прикрытия.

Отдых президента Украины Владимира Зеленского и его семьи становится достоянием общественности благодаря журналистам. Так, после небольшого отпуска в Карпатах в отеле "Редиссон", Зеленского не могли найти — опубликованное фото датировалось прошлым годом.

Тогда же появилась первая информация, что президент отправился на отдых на экзотические острова. Как удалось выяснить журналистам "Украинской правды" — на Сейшелах, омываемых Индийским океаном, отдыхала супруга президента Елена с детьми и близкими — около 10 человек, — сообщает сайт со ссылкой на свои источники.

Предполагаемое место отдыха семьи Зеленского

Они остановились в отеле "Хилтон" — это удалось установить по публикациям в соцсетях ближнего круга. Вылетели 5 января, вернулись 16, стоимость номера в пятизвездочном отеле — около 100 долларов в сутки.

Посты близких в соцсетях

Среди фактов, обнародованных журналистами, то, что услуга по возвращению Зеленской и ее спутников через зал официальных делегаций могла быть оплачена за счет госбюджета — заявку якобы делало госуправление делам. Стоимость прибытия через этот терминал — 3,5 тысячи гривен с человека.

Расследование "Украинской правды"

Журналисты направили запросы про этот факт и про сам отпуск семьи президента в различные структуры и к самому главе государства. Они задаются вопросом, когда президент будет публично сообщать про отдых свои и семьи, как это делают другие мировые лидеры.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская публично ответила на критику своей инициативы по реформе школьного питания.