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Война идет не год, и не пять - отправляйтесь на передовую! Экс-тренер Усика ответил любителям сделать фото с россиянами

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Александр Усик и его экс-тренер Дмитрий Сосновский Новость обновлена 25 января 2022, 11:35
Александр Усик и его экс-тренер Дмитрий Сосновский

Заслуженный тренер Украины по боксу считает, что украинцы не должны становиться на один пьедестал с россиянами

Дмитрий Сосновский — бывший главный тренер сборной Украины по боксу, под руководством которого в свое время выступали олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко, поддержал решение спортивного руководства страны о запрете совместных фото и видео с россиянами перед зимней Олимпиадой.

В интервью для Meta-ratings.com.ua легендарный тренер заявил, что такое решение Украине нужно было принять давно, так как война с РФ длится не год и не пять, и почти каждый день уносит жизни наших сограждан.

"Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале уважения с "победителями-россиянами" на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России, ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории", — заявил Сосновский, уверяя, что уничтожить Украину РФ они не позволят.

Всем тем, кто утверждает, что украинцы и россияне — единый народ, тренер советует отправиться на передовую. Побывав там, убежден Сосновский, это мнение кардинально изменится.

Напомним, украинские футболисты Георгий Цитаишвили и Артур Авагимян, выступающие за одесский "Черноморец", выложили в сеть фотографии с российским рэпером Бастой, против выступления которого были настроены местные активисты.

Теги:
#Бокс #Олимпиада #Усик #Дмитрий Сосновский #Селфи
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