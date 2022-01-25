Війна йде не рік, і не п’ять – вирушайте на передову! Екс-тренер Усика відповів любителям зробити фото з росіянами

Заслужений тренер України з боксу вважає, що українці не повинні ставати на один п’єдестал із росіянами

Дмитро Сосновський — колишній головний тренер збірної України з боксу, під керівництвом якого свого часу виступали олімпійські чемпіони Олександр Усик та Василь Ломаченко, підтримав рішення спортивного керівництва країни щодо заборони спільних фото та відео із росіянами перед зимовою Олімпіадою.

В інтерв’ю для Meta-ratings.com.ua легендарний тренер заявив, що таке рішення Україні потрібно було ухвалити давно, тому що війна з РФ триває не рік і не п’ять, і майже щодня забирає життя наших співгромадян.

"Будь моя воля, я взагалі не дозволяв би українським спортсменам стояти на одному п’єдесталі поваги з "переможцями-росіянами" на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії, адже яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів і сестер, захоплює чужі території", — заявив Сосновський, запевняючи, що знищити Україну РФ вони не дозволять.

Всім тим, хто стверджує, що українці та росіяни є єдиним народом, тренер радить вирушити на передову. Побувавши там, переконаний Сосновський, ця думка кардинально зміниться.

Нагадаємо, українські футболісти Георгій Цитаішвілі та Артур Авагімян, які виступають за одеський "Чорноморець", виклали в мережу фотографії з російським репером Бастою, проти виступу якого були налаштовані місцеві активісти.