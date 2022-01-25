В Украину возвращается "красная зона" карантина: какие ограничения начнут вводить уже с 27 января
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В одной из областей Украины уровень госпитализаций уже превысил 90%. В зоне риска еще минимум 5 регионов
Коронавирус, который ударил по Украине с невероятной силой в связи с распространением нового и угрожающего всем без исключения штамма "Омикрон", возвращает в нашу страну "красные зоны" карантина. По состоянию на 25 января, максимальный уровень эпидопасности ввели в Ивано-Франковской области, но 27 января к ней присоединятся также Ровенская и Львовская.
По информации Минздрава, именно в этих регионах наблюдаются максимальные темпы госпитализации. К примеру, в Ровенской этот показатель подскочил до 93,1%.
Кроме того, большинство украинских областей уже в оранжевых зонах (смотри в таблице ниже), и не исключено, что вскоре их часть тоже "покраснеет". Так, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге рассказал о том, что в зоне риска сейчас находятся Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.
В Минздраве напоминают о жестких правилах, которые действуют в "красных зонах". Под запретом оказались:
- работа заведений общепита (разрешены только адресная доставка и заказы на вынос);
- работа учреждений образования, если хоть кто-то из сотрудников не привит (кроме детсадов и начальной школы);
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и прочих развлекательных заведений;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- массовые мероприятия.
Не стоит забывать, что если все сотрудники и посетители того или иного заведения вакцинированы от коронавируса, то эти ограничения отменяются.
Стоит помнить, что в "красной" зоне нельзя:
- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
- покидать место самоизоляции или обсервации без разрешения.
Ранее мы сообщали, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детворы.
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