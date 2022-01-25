В Украину возвращается "красная зона" карантина: какие ограничения начнут вводить уже с 27 января

В одной из областей Украины уровень госпитализаций уже превысил 90%. В зоне риска еще минимум 5 регионов

Коронавирус, который ударил по Украине с невероятной силой в связи с распространением нового и угрожающего всем без исключения штамма "Омикрон", возвращает в нашу страну "красные зоны" карантина. По состоянию на 25 января, максимальный уровень эпидопасности ввели в Ивано-Франковской области, но 27 января к ней присоединятся также Ровенская и Львовская.

По информации Минздрава, именно в этих регионах наблюдаются максимальные темпы госпитализации. К примеру, в Ровенской этот показатель подскочил до 93,1%.

Кроме того, большинство украинских областей уже в оранжевых зонах (смотри в таблице ниже), и не исключено, что вскоре их часть тоже "покраснеет". Так, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге рассказал о том, что в зоне риска сейчас находятся Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

В Минздраве напоминают о жестких правилах, которые действуют в "красных зонах". Под запретом оказались:

работа заведений общепита (разрешены только адресная доставка и заказы на вынос);

работа учреждений образования, если хоть кто-то из сотрудников не привит (кроме детсадов и начальной школы);

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и прочих развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

массовые мероприятия.

Не стоит забывать, что если все сотрудники и посетители того или иного заведения вакцинированы от коронавируса, то эти ограничения отменяются.

Стоит помнить, что в "красной" зоне нельзя:

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

покидать место самоизоляции или обсервации без разрешения.

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 25 января

Ранее мы сообщали, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детворы.