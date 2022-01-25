В Україну повертається "червона зона" карантину: які обмеження почнуть запроваджувати вже з 27 січня

В одній із областей України рівень госпіталізацій уже перевищив 90%. У зоні ризику — щонайменше 5 регіонів

Коронавірус, який вдарив по Україні з неймовірною силою у зв’язку з поширенням нового штаму "Омікрон", що загрожує всім без винятку, повертає в нашу країну "червоні зони" карантину. Станом на 25 січня, максимальний рівень епіднебезпеки запровадили на Івано-Франківщині, але 27 січня до неї приєднаються також Рівненська та Львівська області.

За інформацією МОЗ, саме у цих регіонах спостерігаються максимальні темпи госпіталізації. Наприклад, на Рівненщині цей показник підскочив до 93,1%.

Крім того, більшість українських областей вже в помаранчевих зонах (дивись у таблиці нижче), і не виключено, що незабаром їхня частина теж "почервоніє". Так, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу розповів про те, що у зоні ризику зараз перебувають Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області.

У МОЗ нагадують про жорсткі правила, які діють у "червоних зонах". Під забороною опинилися:

робота закладів громадського харчування (дозволено лише адресну доставку та замовлення на винос);

робота закладів освіти, якщо хоч хтось із співробітників не щеплений (крім дитсадків та початкової школи);

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

масові заходи.

Не варто забувати, що якщо всі співробітники та відвідувачі того чи іншого закладу вакциновані від коронавірусу, то ці обмеження скасовуються.

Варто пам’ятати, що у "червоній" зоні не можна:

перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу;

залишати місце самоізоляції чи обсервації без дозволу.

Ситуація з коронавірусом в Україні станом на 25 січня

Раніше ми повідомляли, що найсильніше штам "Омікрон" б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко, озвучивши найтиповіші прояви хвороби у дітлахів.