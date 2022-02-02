Копа в Чернигове убивали на глазах патрульных? Неожиданный поворот в громком деле

Патрульные, по версии гособвинителей, не вмешались в драку подростков с их же коллегами и просто ушли

В Чернигове на скамье подсудимых, помимо подростков, которые в октябре забили до смерти полицейского Артура Ерохина, оказались еще и коллеги погибшего — двое патрульных, которые могли, но не предотвратили резонансное преступление.

Как рассказали в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры, они уже направили обвинительный акт в отношении двух копов, которые в ту роковую ночь на 2 октября патрулировали улицу Независимости. Следствие доказало, что полиция увидела, как у группы молодых людей завязывается конфликт с двумя мужчинами — как выяснилось, с их же коллегами в гражданском.

В прокуратуре говорят, что копы не остановили подростков и покинули место происшествия, пока двух человек жестоко избивали.

Уже известно, что рассматривать дело будут в Новозаводском районном суде Чернигова. Копам инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия: санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, происшествие произошло в ночь на 2 октября. Капитан полиции Артур Ерохин вместе с другим полицейским находился в супермаркете "АТБ" на улице Независимости, там между ними и группой подростков произошел конфликт, вследствие которого произошла драка.

Ерохин погиб на месте, а его коллегу доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Шестерых подростков задержали на следующий день. Четырех из них, которые непосредственно избивали полицейских, позже отправили под стражу, им грозит от 10 лет лишения свободы.

Также на скамье подсудимых оказался 32-летний мужчина, который после происшествия украл сумку одного из пострадавших.